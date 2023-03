No eligió al Super 8, pero nada superó al pan con palta: Pedro Pascal comparó comidas chilenas con preparaciones de Estados Unidos

Ya han visto a Pedro Pascal cargando un adorable alienígena parecido a Yoda por la galaxia de Star Wars y peleando contra peligrosos infectados en The Last of Us, pero ahora finalmente podrán ser testigos del actor realizando una práctica completamente chilena: comer pan con palta.

En el contexto de la promoción de la tercera temporada de The Mandalorian, Pascal participó del segmento “Snack Wars” del portal LADbible donde junto al showrunner de la serie de Star Wars, Jon Favreau, tuvo la misión de probar y comparar preparaciones de Chile y Estados Unidos.

Todo arrancó con una broma sobre el fútbol y una nota negativa para Chile porque tanto Pascal como Favreau escogieron al dulce estadounidense Reese’s por sobre el famoso Super 8, pero eventualmente el marcador cambió para Chile ya que a punta de empanadas, chilenitos con coco rallado y la mencionada marraqueta con palta, la cocina de este lado del mundo ganó. Sí, Chile se impuso sin completos ni sopaipillas de por medio.

Así, aunque la leche con plátano no fue muy bien recibida, a lo largo del video Pascal elogió las preparaciones dulces de Chile y también al pan.

“Hombre, esto me pone muy nostálgico”, dijo Pascal mientras probaba un chilenito. “Es muy dulce. (En Chile) hacemos muy bien los dulces. Sabes, los dulces en chile son diabólicos, especialmente cuando se trata del manjar, es parte de todo. Lo puedes comer al desayuno, puedes esparcir manjar (...) en una tostada. Esta en todo tipo de pastelillos”.

Todo mientras sobre el pan con palta dijo: “Es algo de desayuno o algo de la hora del té. Este es mi favorito (...) Esto es marraqueta, es un pan muy bueno. Hacen un gran pan en Chile”.

Así que ya saben, cuándo tengan que debatir sobre el mejor pan, la postura de Pedro Pascal está clara.

Sin más preámbulos, pueden ver el video completo a continuación: