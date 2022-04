No More Heroes 3 llegará a PC, PlayStation y Xbox este año

No More Heroes 3 ya no será un título exclusivo para Nintendo Switch y es que, casi un año después del debut del juego, se anunció que la aventura más reciente de Travis Touchdown tendrá versiones para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S.

XSEED Games reveló el mencionado port de No More Heroes 3 durante este viernes y pese a que no se estableció una fecha concreta para el lanzamiento, la compañía planteó que el juego estará disponible para esas plataformas durante el otoño de este año en el hemisferio norte. Es decir, cerca del penúltimo trimestre de 2022.

Como pueden notar en la imagen anterior, además de los lanzamientos estándar para las consolas, XSEED Games presentará una edición de colección llamada No More Heroes 3 Day 1 edition que contemplará un libro de arte, un CD y una patente. Dicha versión obviamente será más costosa, pero también estará disponible en el penúltimo trimestre de este año.