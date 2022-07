No More Heroes 3 llegará el 11 de octubre a PC, PlayStation y Xbox

Buenas noticias para todos los que están esperando por No More Heroes 3 y no poseen una Nintendo Switch, y es que durante la jornada de este martes se ha dado a conocer que el juego llegará el próximo 11 de octubre a PC, PlayStation y Xbox.

El juego saldrá tanto en formato físico como digital, y según dieron a conocer contará con gráficos mejorados, así como mejoras en los cuadros por segundo y mejores tiempos de carga.

Ser el asesino número uno del mundo ya no es lo que solía ser. El héroe otaku Travis Touchdown está de regreso una vez más, forzado a abandonar su retiro para defender a Santa Destroy, y a la Tierra, en una prueba de poder intergaláctica mientras demuestra que es más que un simple tipo que habla con su gato”.

Cabe recordar que No More Heroes 3 se lanzó originalmente para PC el pasado 27 de agosto de 2021.