No More Heroes 3 será la última entrega de la saga según su creador

Esta semana finalmente se concretó el lanzamiento de No More Heroes 3, pero mientras la mayoría de los fanáticos recién están comenzando a explorar el juego, su creador confirmó una lamentable noticia para sus seguidores y es que esta entrega sería el final de la franquicia.

En paralelo al debut de No More Heroes 3 su creador, Goichi Suda, anunció que la historia de Travis Touchdown se cerrará con este título.

“Este juego se llama No More Heroes 3 Final bout - All-Out Galactic War! o se iba a llamar así, pero el subtítulo era demasiado largo, así que terminamos tomando una pista de la serie Rocky y simplemente optamos por No Más Heroes 3 en su lugar”, escribió Suda. “Como se insinuó con lo de ‘final’, Travis Touchdown finalmente llegará al final de su última batalla y se embarcará en un largo y merecido viaje”.

Suda no solo publicó ese mensaje y tras el debut de No More Heroes 3 también utilizó su cuenta de Twitter para despedirse de la saga.

“No More Heroes 3 ha sido lanzado ¡Muchas gracias a todos por todos sus amables mensajes! Realmente espero que todos disfruten de la batalla final de Travis Touchdown. Adiós, Travis. Adiós, More Heroes. Adiós, momentos y días fugaces ¡Adiós a todos los Travis Touchdowns en todas partes!”, sentenció el creador.

La franquicia de No More Heroes arrancó en 2007 con el título homónimo para Nintendo Wii, y aparentemente terminará con No More Heroes 3 que ahora esta disponible para Nintendo Switch.