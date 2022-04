No va más: Space Force fue cancelada por Netflix

La historia de Space Force ha llegado a su fin.

Después de dos temporadas y un éxito menor de lo esperado por parte del streaming, Netflix finalmente optó por cancelar Space Force.

La comedia protagonizada por Steve Carell quería posicionarse como un gran título para el streaming porque no solo contaba con el actor detrás de Michael Scott como parte de su elenco, sino que también tenía a Greg Daniels, el creador de The Office, a la cabeza de su equipo creativo. No obstante, según reporta Deadline, al sumar y restar el costo de la serie con su recepción tanto en materia de visualizaciones como crítica, Netflix decidió que lo mejor era no seguir adelante con esta producción.

Aparte de Carell, el elenco de Space Force contaba con Lisa Kudrow, John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsom, Ben Schwartz y Jimmy O. Yang para contar la historia de una rama del ejército de Estados Unidos enfocada en la exploración espacial. El primer ciclo de la serie se estrenó en 2020 y contó con 20 capítulos, mientras que su segunda y ahora última temporada llegó en febrero con solo siete episodios.