Noah Schnapp confirmó la sexualidad de Will en Stranger Things: “Es gay y ama a Mike”

[En esta nota encontrarán spoilers sobre la cuarta temporada de Stranger Things]

Noah Schnapp aclaró una de las especulaciones más frecuentes en torno a los personajes de Stranger Things. Si bien las discusiones en torno a la serie generalmente involucran teorías sobrenaturales vinculadas a la naturaleza e historia de The Upside Down además de las verdaderas intenciones de algunos personajes, de un tiempo a esta parte se instaló todo un debate sobre la sexualidad de Will Byers.

Aunque Stranger Things está ambientada en la década de lo ‘80 y Will todavía es un niño en la serie, ante escenas como una comentada discusión entre Byers y Mike Wheeler (Finn Wolfhard) en la tercera temporada algunos fanáticos comenzaron a sospechar que Will sería gay o al menos que los Hermanos Duffer estarían construyendo al personaje con esa intención.

De cara al estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, tanto los creadores como el propio Schnapp trataron de eludir respuestas definitivas al respecto, pero ahora el actor detrás de Will eliminó todas las dudas.

Durante una entrevista posterior al estreno del segundo volumen de Stranger Things 4, Schnapp fue consultado por Variety sobre la percepción de Will como un personaje homosexual y la apuesta de él y los Hermanos Duffer por no abordar aquello de cara a los episodios más recientes de la serie porque podría ser un spoiler.

Schnapp indicó que efectivamente no quisieron confirmar la sexualidad de Will antes del segundo volumen de Stranger Things 4, sin embargo, ahora es algo completamente evidente a raíz de la propia trama.

“Obviamente, se insinuó en la temporada 1: siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente, ¿es solo que él crece más lento que sus amigos? Ahora que (Will) ha crecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100% claro que es gay y ama a Mike”, dijo el actor. “Pero antes, era un arco lento. Creo que está muy bien hecho, porque es muy fácil hacer que un personaje, de repente, sea gay”.

Aunque hasta ahora en el contexto de Stranger Things no se ha declarado abiertamente que Will es gay porque el personaje aún estaría procesando sus sentimientos, el subtexto está allí y es bastante evidente en la escena del octavo episodio de la cuarta temporada cuando, fingiendo que está hablando por Eleven, Byers expresa sus sentimientos por Mike antes de enseñarle el dibujo que hizo de ambos y el resto de sus amigos.

En ese sentido, Schnapp aseguró que está conforme con cómo se ha manejado este aspecto en la serie.

“La gente se me ha acercado: estaba en París y este hombre de unos 40 años se me acercó y me dijo: ‘Wow, este personaje de Will me hizo sentir muy bien. Y me identifiqué mucho con eso. Eso es exactamente lo que yo era cuando era un niño’. Eso me hizo tan feliz de escuchar. Están escribiendo este personaje real y este viaje real y lucha real y lo están haciendo muy bien”, indicó el actor.

Obviamente a estas alturas el futuro de Will es un misterio al igual que lo que pasará con el resto de los habitantes de Hawkins en la quinta y última temporada de Stranger Things. No obstante, Schnapp aseguró que independiente de lo que enfrente su personaje al menos no estará solo.

“Es muy importante que la gente vea que Will no está solo, porque todo lo que vemos de él es luchar y sentirse deprimido y que no puede ser él mismo”, dijo Schnapp antes de remarcar lo importante que es la escena de los hermanos Byers en la pizzería. “Jonathan le está hablando en código: es la manera perfecta de decirle a alguien como Will que se preocupa por él y que lo acepta sin importar nada. Creo que fue realmente enternecedor”.

Stranger Things 5 aún no tiene una fecha de estreno y sus guiones recién comenzarán a escribirse en agosto aunque los Hermanos Duffer ya saben como será la conclusión de la serie.