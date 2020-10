Paciencia de Daniel Clowes tendrá finalmente una película

Paciencia, el elogiado cómic de ciencia ficción escrito y dibujado por Daniel Clowes, tendrá una adaptación cinematográfica.

La compañía Focus Features se hará cargo de esta versión para la pantalla grande y en Deadline explican que la película dirigida por Charlie McDowell (The One I Love and The Discovery), a partir de un guión de Justin Lader.

Tal como sucede en la novela gráfica, la historia estará marcada por el asesinato de Paciencia, la esposa de Jack. Luego que la vida de este último se va al demonio durante varios años, la vida le da una oportunidad: la existencia de una máquina del tiempo le permitiría cambiar las cosas. Claro que en esa ruta, su venganza, ira y sentimientos de culpa por su actuar hacia Panciencia no lo abandonarán.

El viaje psicodélico, que aborda el pasado, presente y futuro de la pareja, se sumará a las otras adaptaciones de las obras de Clowes, que incluyen a Ghost World y Wilson.