Patti Lupone habría revelado la identidad de su personaje y otros detalles sobre Agatha: Coven of Chaos

A menudo los actores que se suman a las producciones de Marvel Studios suelen ser muy cuidadosos con sus declaraciones respecto a los proyectos en los que están trabajando y tienden a ocultar u omitir información sobre sus papeles y la trama de distintas producciones por miedo los spoilers. Pero Patti Lupone, quien se incorporará al MCU con Agatha: Coven of Chaos, no es una de esas personas.

Según recoge The Wrap, Lupone apareció durante esta semana en el programa The View y no solo reveló la identidad del personaje que interpretará en el spin-off de WandaVision, sino que también divulgó antecedentes sobre otras nuevas figuras que debutarán en el Universo de Marvel Studios durante Agatha: Coven of Chaos.

Concretamente Lupone dijo que su personaje sería Lilia Calderu, un papel que tiene un precedente en los cómics Marvel y tanteó que los personajes de Aubrey Plaza y Joe Locke también serían individuos ligados a la magia.

“Bueno, es un aquelarre de brujas, y yo interpreto a Lilia Calderu, quien aparentemente está en el mundo de Marvel”, dijo Lupone. “Y la investigué, ¡es muy guapa! ¡Ella es realmente caliente! ¡Lo es! Ella tiene un gran cuerpo, cabello negro”.

“Somos un aquelarre de brujas, y las brujas son Kathryn Hahn, Aubrey Plaza, y el familiar, si alguien conoce ‘Heartstopper’, es Joe Locke”, añadió. “Y Sasheer Zamata, Ali Ahn y yo. Y yo interpreto a Lilia Calderu, una bruja siciliana de 450 años, cuyo poder es la adivinación, y cuyo juicio es el tarot”.

Esos detalles parecen muy elaborados para ser una confusión de Lupone y claramente son los pormenores más específicos que se han revelado de manera formal hasta ahora sobre Agatha: Coven of Chaos. Recuerden que esta serie continuaría la historia de Agatha Harkness después de WandaVision y, aparte de los nuevos personajes ligados a la magia, también contaría con el retorno de los vecinos de Westview.

Agatha: Coven of Chaos actualmente está desarrollando su rodaje en Atlanta y aún no hay una fecha oficial para su estreno.