PlayLikeEllie: Playstation lanzó un concurso de covers musicales del tema principal de The Last Of Us Part II

Playstation está realizando un concurso de Last Of Us Part II pensado en los fanáticos latinoamericanos del famoso título de Naughty Dog.

Mediante una publicación en su blog, la división latinoamericana de la compañía presentó a “Play Like Ellie”, un desafío que busca invitar a los fanáticos a compartir sus propias versiones de “Cycles”, el tema principal del juego, con el fin de ganar diversos premios.

De acuerdo a lo explicado por PlayStation, para participar de este concurso los interesados deben ser mayores de edad y tener residencia en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Ecuador o México.

Si cumplen esas condiciones, los fanáticos simplemente tienen que tener sus redes sociales públicas, seguir a las cuentas de Playstation en Latinoamérica y compartir sus covers musicales de “Cycles” cuantas veces estimen conveniente y acompañando a la publicación con los hashtags #CONCURSOPLAYLIKEELLIE #PLAYLIKEELLIECHALLENGE y #TheLastOfUsPartII.

Para impulsar este concurso, PlayStation además compartió un video donde Gustavo Santaolalla, el compositor del juego, invita a los fanáticos a participar:

Los interesados podrán participar en el concurso hasta el 13 de septiembre y los ganadores del concurso serán determinados por un panel de jueces cuyos integrantes no son detallados en el anuncio.

Por otra parte, mientras el saludo personalizado de Santaolalla y la publicación de los covers ganadores será algo estándar, los otros premios variarán de acuerdo al país donde residan los ganadores.

Así, mientras en México competirán por una mini guitarra inspirada en el juego (1º lugar), una edición estándar física de The Last Of Us Part II más un DualShock 4 inspirado en el título (2º lugar), y una edición física estándar de The Last of Us Part II (3º lugar).

En Chile, por ejemplo, podrán optar a la mini guitarra inspirada en el juego (1º lugar),una edición coleccionista de The Last Of Us Part II (2º lugar), una Edición Especial de The Last Of Us Part II (3º lugar) y una edición digital de The Last Of Us Part II (4º y 5º lugar).

Pueden ver todos los detalles de los premios por país en el blog de Playstation y recuerden que si les interesa participar en este desafío solo tienen plazo hasta el 13 de septiembre.