PlayStation anuncia sus descuentos en el marco del Black Friday

Se acerca el Black Friday y desde PlayStation anunciaron las ofertas que estarán disponibles para los jugadores a través de la PlayStation Store Chile, las cuales van en hasta 80% en algunos títulos.

Según dieron a conocer a través de un comunicado algunos de los reconocidos títulos que estarán con oferta son The Last of Us 2, FIFA 21, Ghost of Tsushima y el recientemente lanzado Watch Dogs Legion.

Sumado a esto, la suscripción anual de PlayStation Plus estará con una rebaja inédita de un 25% con lo cual estará disponible a un valor de 29.99 dólares, mientras que su valor habitual es de 39.99 dólares.

Hay que recordar que durante la tarde de ayer PlayStation dio a conocer los juegos que estarán disponible de forma gratuita para los usuarios de PlayStation Plus durante diciembre y que corresponden a : Worms Rumble, Just Cause 4 y Rocket Arena.

Acá te dejamos algunos de los juegos en oferta y el descuento que poseen: