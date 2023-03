Pokémon Go anuncia un nuevo Día de la Comunidad para el 18 de marzo

Desde Niantic han dado a conocer que el próximo 18 de marzo se llevará a cabo un nuevo Día de la Comunidad de Pokémon Go.

En esta ocasión el evento será protagonizado por Slowpoke y Slowpoke Galar, con los jugadores pudiendo capturar el shiny de la versión de galar, el cual aparecerá por primera vez en el juego.

Según detallaron desde Niantic, el evento se llevará a cabo en diferentes lugares de los países de Latinoamérica, y en Chile será en el Parque Forestal entre las 14:00 y 17:00 horas.

“Los Entrenadores que no puedan asistir de manera presencial al Día de la Comunidad, no deben preocuparse, ya que aún podrán participar dondequiera que estén. Pokémon GO habilitará activaciones virtuales en todo el mundo para que los Entrenadores puedan conseguir más objetos cada que giren una Poképarada”, agregan desde Niantic.

Junto con esto, el juego recibió este 8 de marzo un nuevo evento llamado Festival de los Colores, el cual se extenderá hasta el 14 próximo.

Este evento llevará a Mega-Medicham al juego, a través de las megaincursiones, y también permitirá capturar a Bruxish, Pokémon que hará su debut en el juego.

Además aparecerán más Paras, Krabby, Koffing, Stunky, Shuckle, Natu, Wingull, entre otros Pokémon. Además durante el evento los módulos Cebo durarán tres horas, y los niveles de amistad aumentarán más rápido.