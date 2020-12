Por ahora no hay planes para una secuela de Birds of Prey según Margot Robbie

Debido a la pandemia durante este año no se pudieron estrenar todas las películas de superhéroes que los estudios habían planificado. Sin embargo, durante el pasado mes de febrero y antes de que el COVID-19 obligara a cerrar muchos cines alrededor del mundo, Warner Bros logró estrenar a Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

La película dirigida por Cathy Yan retomó la historia de la versión de Harley Quinn interpretada por Margot Robbie además de presentar a interpretaciones personajes como Black Canary, Huntress y Cassandra Cain. Pero, aunque su paso por cines logró concretarse antes de la mayoría de los confinamientos por la pandemia, Birds of Prey recaudó menos dinero de lo que el estudio esperaba.

En ese escenario, la posible realización de una secuela quedó marcada por las dudas y ahora la propia Margot Robbie dio a entender que por el momento no habrían planes para una nueva entrega.

Durante una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Robbie se dedicó a hablar sobre el trabajo de LuckyChap Entertainment, su compañía de producción. Pero, cuando fue consultada respecto a una potencial Birds of Prey 2, la actriz y productora de la película dijo que aún no habían planes importantes.

“No lo sé. (No hay) nada inminente en esta etapa, nada digno de mencionar”, comentó Robbie.

Es decir, por ahora los fanáticos de la primera entrega no tendrían que ilusionarse con una secuela de Birds of Prey y por el momento tendrán que conformarse con volver a ver a Robbie como Harley Quinn en The Suicide Squad durante el próximo año.