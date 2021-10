Prepárense para otra película de acción de Liam Neeson

Si ya están aburridos de ver una y otra vez a las películas de Búsqueda implacable y cintas como Cold Pursuit han logrado conquistarlos les tenemos buenas noticias: Liam Neeson está trabajando en una nueva producción de acción.

De acuerdo a Deadline, el actor protagonizará In The Land Of Saints And Sinners, una nueva cinta dirigida por Robert Lorenz (The Marksman).

Como pueden imaginar, la trama de In The Land Of Saints And Sinners mostrará a Liam Neeson como un sujeto muy hábil para pelear que por alguna razón deberá enfrentarse un montón de enemigos. Y, particularmente, Deadline explica que esta cinta estará ambientada en un remoto poblado irlandés y “Neeson interpretará a un asesino recién retirado que se verá envuelto en un juego letal del gato y el ratón con un trío de terroristas vengativos”.

El elenco de In The Land Of Saints And Sinners también contará con Ciarán Hinds (Belfast) y se espera que su rodaje inicie en marzo de 2022 en Irlanda.