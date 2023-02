Productor de Final Fantasy VII Remake señaló que los cambios fueron necesarios para mantener a las personas interesadas

Yoshinori Kitase, el productor y director de Final Fantasy VII Remake se refirió a los cambios que tuvo el juego en relación a la entrega original, señalando que estos fueron necesarios para mantener el interés.

En entrevista con VG247, Kitase se refirió a los Remake, señalando que “Nos acercamos al proyecto FF7 Remake con el objetivo de convertirlo en algo que pudieran disfrutar tanto los fanáticos del juego original como las personas que no lo conocían”.

“También tuve experiencias en las que se rehízo un juego que me encantaba y con el que me divertía mucho en el pasado, y lo compré y lo jugué por la abrumadora nostalgia. Es agradable por un tiempo, pero la diversión de eso, la nostalgia, sólo dura en los primeros tramos, me di cuenta a la mitad y no seguí jugando”, explicó al respecto.

Cabe mencionar que Final Fantasy VII Remake ya implementó una serie de cambios en la historia, con lo cual se puede esperar lo mismo de las otras dos partes que compondrán este Remake.

“El resultado de es que, para la Parte 2 y la Parte 3, podremos darles a los fanáticos la emoción de preguntarse qué partes serán 100 por ciento fieles al original y dónde se agregarán los nuevos elementos”, apuntó Kitase.

Final Fantasy VII Rebirth, la segunda parte del remake llegará a fines de 2023.