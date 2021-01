PS Plus sumará en febrero a Destruction AllStars, Control: Ultimate Edition y Concrete Genie

Sony anunció a los videojuegos que se sumarán a la oferta de Playstation Plus en febrero, destacando por sobre todas las cosas la incusión de Control: Ultimate Edition para los usuarios del servicio tanto en Playstation 4 como en Playstation 5.

Otro de los videojuegos que se sumará será Concrete Genie, el juego de aventuras y puzzles en donde hay que batallar contra la oscuridad que comienza a adueñarse del mundo. El título exclusivo de Sony estará disponible para los suscriptores que tengan una PS4 o una PS5.

Por último, los jugadores que tengan una Playstation 5 adicionalmente tendrán acceso al videojuego de destrucción automovilística Destruction AllStars.

Los juegos se sumarán al servicio a partir del 2 de febrero. Destruction AllStars estará disponible en PlayStation Plus hasta el martes 6 de abril, mientras que Control: Ultimate Edition y Concrete Genie estarán disponibles hasta el lunes 1 de marzo.

En tanto, hasta el lunes 1 de febrero para agregar el trío de juegos de PlayStation Plus de enero: Maneater (solo PS5), Shadow of the Tomb Raider y Greedfall.