PS4 recibe hoy la actualización 8.00 con cambios en las funciones de grupo y mensajes

La jornada de este miércoles llegará la versión 8.00 del software de la PlayStation 4, la cual sumará una serie de cambios en las funciones de grupo y mensajes, así como otras novedades.

Según explicaron a través del blog de PlayStation, “A partir de esta actualización, el vínculo entre los grupos y los mensajes será más estrecho que nunca y se aplicarán modificaciones en la interfaz de usuario", agregando que las dos aplicaciones utilizarán ahora los mismos ‘Círculos’ de jugadores para los chats de voz y los intercambios de mensajes en grupo, en lugar de disponer de círculos diferentes en cada una.

Junto con esto es que llegarán nuevos avatares para utilizar en el perfil. Cabe recordar que algunos de estos están inspirados en populares títulos como: Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Part II, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y muchos más.

Otra nueva característica que se suma con este parche, es la posibilidad de silenciar todos los micrófonos desde el menú rápido.

A la vez, se eliminó la posibilidad de crear eventos y comunidades privadas. “No se podrán crear eventos ni acceder a eventos existentes creados por otros usuarios. También hemos eliminado la posibilidad de crear comunidades privadas en la aplicación de comunidades de PS4. Si ya eres parte de comunidades privadas existentes, puedes seguir accediendo a ellas”, señalan.

Finalmente, esta nueva actualización, cambiará el nombre de la aplicación Uso a distancia de PS4 para dispositivos móviles (iOS/Android), PC con Windows PC y Mac, pasándose a llamar Uso a distancia de PS, y se añadirá una opción de conexión a PS5.