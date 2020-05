Raise the Bar, la serie animada chilena desarrollada con Netflix, no seguirá adelante

Raise the Bar pretendía convertirse en la primera serie animada chilena que sería desarrollada junto a Netflix y eventualmente llegaría a engrosar el catálogo del streaming. Sin embargo, ahora nada de eso sucederá.

Este lunes Fernanda Frick (Here’s The Plan), la creadora de Raise the Bar, anunció que el proyecto ya no se realizará.

“Este es un momento complicado para tener noticias tristes, pero quería anunciar que Raise the Bar, nuestro proyecto de serie, ya no se realizará”, escribió Frick. “Esto siempre fue una posibilidad (como le intenté explicar a la prensa) ya que el proceso de desarrollo o ‘development’ nunca es un garantía de que el proyecto efectivamente se hará”.

El desarrollo de Raise the Bar se había anunciado en 2018 y, de acuerdo al sitio oficial de Frick, la serie se centraría en las “victorias y derrotas de un grupo de atletas adolescentes que se esfuerzan por alcanzar los logros deportivos más altos”.