Reptilianos, sexo con demonios y ADN de alienígenas: Los extraños postulados de la doctora cuyo respaldo a la hidroxicloroquina fue retuiteado por Trump

Durante los últimos meses ha quedado claro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene una postura bastante peligrosa respecto a la pandemia de COVID-19. Y es que el mandatario no solo le ha bajado el perfil a la crisis sanitaria y hasta hace poco se negaba a usar mascarilla, sino que también se ha dedicado a promover el uso de supuestas “curas” y “tratamientos” para esta enfermedad que no están respaldados científicamente e incluso pueden ser nocivos para la salud de las personas.

De hecho, recientemente Trump compartió en redes sociales un video protagonizado por Stella Immanuel, una pediatra de Houston que profesa falsas afirmaciones sobre el COVID-19 como que la hidroxicloroquina sería una “cura” para aquella enfermedad y que las mascarillas no serían eficaces como métodos preventivos de contagios.

Trump ya lleva un buen tiempo promoviendo el uso de la hidroxicloroquina, pero recientemente la propia Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos desestimó el uso de ese medicamento para tratar a pacientes de COVID-19. Todo mientras un estudio publicado en The New England Journal of Medicine también determinó que la hidroxicloroquina no mejora la condición de los pacientes hospitalizados por COVID-19.

Es por eso que durante esta semana llamó la atención que el mandatario decidiera ignorar esas advertencias y a través de su cuenta de Twitter se dedicara a compartir un video viral protagonizado por una doctora que, además de sostener información desacreditada sobre el COVID-19, ha realizado planteamientos tan descabellados como que los quistes ováricos serían causados por sueños sexuales con brujas y demonios y que los científicos están usando ADN alienígena para crear medicamentos.

Obviamente esas afirmaciones parecen sacadas de una broma o una mala película de ciencia ficción, pero como apunta The Daily Beast efectivamente fueron realizadas por Stella Immanuel, la doctora que protagonizó el video sobre la hidroxicloroquina compartido por Donald Trump y que incluso provocó la suspensión temporal de la cuenta de Twitter de Donald Trump Jr.

El perfil de Stella Immanuel

De acuerdo a Heavy, Stella Immanuel nació en en Bali, Camerún, y estudió medicina en Nigeria entre 1984 y 1990. Posteriormente comenzó a trabajar como pediatra en Louisiana, Estados Unidos, y eventualmente fundó una institución religiosa llamada Fire Power Ministries en 2009.

En ese contexto, Immanuel se presenta en su página de Facebook como “una profeta de Dios para las naciones” que fue “llamada y entrenada como la Princesa Guerrera de Dios por el Espíritu Santo”.

A propósito del video viral que fue retuiteado por Donald Trump, desde The Daily Beast decidieron indagar en los dichos anteriores de Immanuel y, como anticipa su presentación en Facebook, estos no tienen nada que envidiarle a esas extrañas teorías conspirativas que abundan en los rincones más raros de internet.

Por ejemplo, en un sermón de 2013 y en su página web, Immanuel culpó a demonios y brujas de varias afecciones como la endometriosis, los quistes y la infertilidad.

“Estos espíritus atormentadores son responsables de romper los matrimonios, del odio al cónyuge terrenal, los graves problemas ginecológicos, la angustia matrimonial, los abortos espontáneos, la impotencia, las dificultades incalculables, el fracaso financiero y el fracaso general al borde de los logros”, dice Immanuel en su sitio web.

En su sermón Immanuel va más allá y dice que estos “esposos espirituales” y “esposas espirituales”, que serían básicamente brujas y demonios, tienen relaciones sexuales con personas mientras están soñando.

“Se convierten en una mujer y luego se acuestan con el hombre y recogen su esperma”, dijo Immanuel en su sermón. “Luego se convierten en el hombre y duermen con un hombre y depositan el esperma y reproducen más de sí mismos”.

Pero los extraños y cuestionables planteamientos de Immanuel no terminan allí y The Daily Beast además reporta que en un sermón de 2015 esta predicadora habló de “un supuesto plan Illuminati tramado por ‘una bruja’ para destruir el mundo mediante el aborto, el matrimonio homosexual y los juguetes de los niños”.

Una instancia donde Immanuel incluso dijo que se estaba usando ADN de alienígenas en la medicina actual.

“Están utilizando todo tipo de ADN, incluso ADN alienigena, para tratar a las personas”, dijo Immanuel.

Además de eso, Immanuel ha planteado que los científicos estarían desarrollando microchips para evitar que la gente se vuelva religiosa y que franquicias como Pokémon, Harry Potter, Los Hechiceros de Waverly Place y Es tan Raven serían parte de un plan para acercar a los niños a la brujería.

De hecho, Immanuel incluso tachó a la Magic 8-Ball como “psíquica”.

Como es de esperar, con ese calibre de planteamientos, Immanuel también ha apuntado a supuestas conspiraciones aún más grandes y en el mismo sermón de 2015 aseguró que algunos líderes de Estados Unidos “ni siquiera son humanos” y los describió como “espíritus reptilianos” que son “mitad humanos, mitad E.T”.

La amenaza contra Facebook

Como dejan en evidencia sus postulados, Immanuel no sería una fuente muy confiable en medio de una pandemia, pero aún así su discurso sobre la hidroxicloroquina no tardó en propagarse por redes sociales a comienzos de esta semana e incluso llegó al perfil de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En ese contexto, tanto Twitter como YouTube y Facebook eliminaron este contenido por infringir sus normas respecto a la información falsa sobre el coronavirus. Algo que molestó a Immanuel y la motivó a lanzar una llamativa amenaza contra la red social de Mark Zuckerberg.

“Hola, Facebook, vuelve a poner mi página de perfil y videos o tus computadoras comenzarán a fallar hasta que lo hagas. No eres más grande que Dios. Te prometo. Si mi página no regresa, Facebook estará abajo en el nombre de Jesús”, escribió Immanuel en Twitter.

Además, ante la atención que recibió su video, Immanuel manifestó sus intenciones de reunirse con Trump. Algo que hasta el momento no ha sido respondido por el mandatario.