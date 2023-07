Revelan el verdadero presupuesto de Doctor Strange 2 y fue muy, pero muy alto

Las principales películas de los grandes estudios están costando cada vez más. Y el poco éxito está llevando a que algunas sean rápidamente tildadas de fracasos.

Tomen el ejemplo de “Indiana Jones y el Dial del Destino”, que tuvo un un costo de producción de $295 millones de dólares, sin considerar el marketing, y su lanzamiento en cines simplemente no estuvo a la altura de las expectativas. O consideren que películas como “Rápido y Furioso 10″ costó $340 millones de dólares o “La Sirenita” tuvo un presupuesto de $250 millones de dólares. Y ninguna fue un gran éxito.

Con lo anterior en cuenta, ahora desde Forbes plantean que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” fue considerablemente mucho más costosa de lo que originalmente. Aunque iniialmente se planteó que la película había costado $200 millones de dólares, los estados financieros revisados en el Reino Unido indicaron que la película de Marvel Studios tuvo un presupuesto de $294.5 millones de dólares. Y considerando que la película recaudó $955.8 millones de dólares, el margen de ganancia no fue tan grande como originalmente se planteó.

Mal que mal, consideren que el dinero recaudado en cines se divide en muchas manos, considerando que una tajada grande se la llevan los cines y, especialmente en los blockbusters, también existen tratos con directores, productores y el elenco a partir de los montos que las películas logran recaudar. Por eso siempre se plantea que las películas deben duplicar el presupuesto solo para comenzar a pensar en las ganancias.

El otro detalle relevante es que Doctor Strange 2 tuvo costos totales de $349 millones de dólares, pero los reembolsos fiscales - que alcanzaron a los $54.5 millones de dólares - permitieron que el presupuesto fuese poco menos de $300 millones de dólares. Y a lo anterior hay que agregar los $100 a $150 millones de dólares en marketing.

Con todo lo anterior en cuenta, Doctor Strange in the Multiverse of Madness es la película más costosa de Marvel Studios que no incluya la palabra Avengers en su título.