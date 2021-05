Review | Asus Zenbook Duo 14: Un notebook con pantalla dual y una excelente portabilidad

Desde hace un tiempo es que Asus viene lanzando diferentes notebooks con dos pantallas, los cuales buscan maximizar el área de trabajo en el menor espacio posible, algo que sin duda cobra relevancia en este último tiempo, donde el teletrabajo se ha convertido en la normalidad para un gran número de personas, y donde muchas veces en el hogar no se cuenta con un escritorio amplio para tener más de una pantalla o un computador grande.

En este contexto es que llega el Asus Zenbook Duo 14, un notebook portable de grandes capacidades, acompañado de un procesador Intel de onceava generación, y con la dual pantalla ideal para todos aquellos que deben trabajar con varios programas y ventanas en funcionamiento.

Primero veamos las características que tiene este Notebook...

El Asus Zenbook Duo 14 cuenta con un procesador Intel i7-1165G7, así como 32 GB de RAM DDR4, a la vez posee un disco de estado sólido (SSD) de 1TB, por lo que no presentarás grandes problemas de espacio a la vez que se asegura la rapidez al momento de prender el PC y utilizar diferentes programas.

En cuanto a la tarjeta gráfica, lamentablemente este notebook se encuentra potenciado por gráficos integrados Intel Iris Xe, por lo que se queda un tanto por detrás de otros notebooks de la misma familia como es el caso del Zenbook Pro Duo, el cual estaba equipado con una Nvidia RTX 2060 o el poderoso ROG Zephyrus Duo 15, que posee una RTX 2080 Super a cuestas.

Esto hace que este notebook, a pesar de contar con dos pantallas no sea el más ideal para realizar trabajos de edición, o para jugar juegos de última generación, ya que a pesar de contar con otros elementos que le dan una gran potencia, no cuenta con los gráficos necesarios para llevar a cabo estas tareas a plenitud.

En cuanto a las pantallas que posee este portátil, cuenta con una primera pantalla de 14 pulgadas Full HD (1920x1080px), con un panel IPS, con una tasa de refresco de 60 hz y es completamente táctil, lo que siempre es un plus al momento de trabajar, sobretodo si se tiene en cuenta que al igual que los otros notebook ‘Duo’ presentados por Asus, este tienen el touchpad a un costado, algo que no deja de sentirse del extraño, pero que termina siendo algo de costumbre.

A la vez, la segunda pantalla corresponde al ScreenPad Plus, el cual es de 12,6 pulgadas con una resolución de 1920 x 515 píxeles, es decir casi un 50% de pantalla extra, el cual se puede dividir en diferentes partes para poner más de una ventana, e intercambiar fácilmente las ventanas entre la parte superior e inferior.

Hay que mencionar que el software del screenpad Plus, cuenta con una serie de características que buscan facilitar el trabajo y el uso de esta, y desde el side puedes acceder fácilmente a elementos como el brillo de la pantalla, el bloqueo y desbloqueo del teclado, el listado de aplicaciones de Asus y la posibilidad de ver todas las ventanas abiertas con la posibilidad de administrarlas, lo que se vuelve muy práctico si es que eres de aquellas personas que de verdad tiene abiertas muchas cosas al momento de utilizar el notebook.

En cuanto al teclado, a pesar de contar con el trackpad a un costado, el resto es lo normal, y al igual que el del ASus Pro Duo, este es retroiluminado blanco, por lo que no tendrás problemas si es que te gusta trabajar con las luces apagadas.

Si lo que te gusta es la edición, o si no quieres ensuciar las pantallas con tus dedos, este portátil viene acompañado de un stylus, algo que siempre se agradece. En cuanto a usos prácticos de la segunda pantalla, sin duda el realizar trabajos de edición es donde más se puede sacar provecho, ya que permite tener un área más grande de trabajo, pero a la vez si es que quieres tener un vistazo al correo, spotify, u otras aplicaciones, esta se vuelve una excelente alternativa.

Pasemos a su apariencia física, este cuenta color azul grisáceo, lo que le da una apariencia bastante formal, por lo que es un gran compañero para reuniones o si eres de aquellos que no les gusta los colores muy llamativos, aunque desde ya te decimos que desde el momento que lo abras, este ya llamará toda la atención con su doble pantalla.

A la vez, al momento de abrirlo, el teclado toma un ángulo en diagonal, para que sea de esta forma más ergonómico, y la pantalla se levanta algunos ángulos más para que de esta forma no nos quede incómoda a la vista, y a la vez no tener problemas en las muñecas.

Hay que mencionar, que incluso si te gusta que el notebook esté más elevado, Asus incluye un pie de apoyo extra, el cual se puede poner en la parte inferior de este notebook con el fin de que quede más elevado. En cuanto a los conectores, este cuenta con un puerto USB A, un jack para audífonos y un lector de tarjetas MicroSD por un lado, y por el otro, dos conectores USB-C, y un conector HDMI, por si quieres conectar una tercera pantalla ya que nunca es suficiente espacio de trabajo.

Hay que mencionar que algo que realmente llama la atención en este notebook, es su tamaño, y es que a pesar de contar grandes prestaciones, este es bastante liviano y se vuelve ideal para transportarlo de un lugar a otro, junto con esto, desde hace un tiempo Asus viene disminuyendo el tamaño de los cargadores de sus notebook de gama alta, lo que hace que realmente se puedan transportar de un lugar a otro sin ningún tipo de problema.

Finalmente en relación a la batería este cuenta con una autonomía cercana a las 10 horas, lo que es una cifra más que considerable y permite pasar gran parte del día sin tener que preocuparse de andar cargando el notebook, y que incluso puede salvarte si es que un día olvidas el cargador en otro lugar.

Para el que le interese los juegos, esta más decir que este notebook no es el ideal para esto, al no poseer una tarjeta gráfica, la mayoría de los títulos no alcanzará una buena tasa de cuadros por segundo, y tendrás que hacerlos funcionar en gráficos medios o mínimos.

En conclusión…

El Asus Zenbook Duo 14 es un notebook que sin duda es un gran compañero si es que no debes realizar tareas pesadas, cuenta con una gran autonomía y una gran portabilidad, a la vez su doble pantalla vuelve mucho más cómodo el trabajo, y se vuelve un espacio ideal para realizar trabajos de edición, aunque dado que no cuenta con los componentes necesarios para llevarlos a cabo con la mejor de las experiencias, sólo es recomendable si son cosas más pequeñas -siempre tienes los otros notebook de la familia si es de todas formas buscas editar en un doble pantalla-.