Review | Monster Hunter Rise llega a PC como una de las mejores entregas de la saga

Menos de un año ha pasado desde el lanzamiento de Monster Hunter Rise en Nintendo Switch y el juego ya ha aterrizado en PC, con una serie de mejoras que buscan llevar la más reciente entrega de la franquicia de Capcom al siguiente nivel.

Durante las últimas semanas he tenido la oportunidad de probar esta versión del juego, y desde un comienzo es que se notan las mejoras gráficas que presenta el juego, y la gran cantidad de opciones que se pueden editar para de esta forma adecuar sus gráficos a la potencia que posee nuestro PC, y que involucran cosas básicas como resolución, límite de fotogramas, como distancia de carga de modelados.

En la misma línea la posibilidad de jugar en 4K, y HDR, si es que tu monitor/televisor te lo permiten, es otro de los elementos atractivos de este juego, sobre todo si esto lo combinamos con 60 cuadros por segundo, dando una experiencia mucho más fluida e inmersiva del juego. Cabe recordar que la versión de Nintendo Switch, los cuadros por segundos estaban limitados a 30. Junto con esto, es que se han mejorado algunas texturas, haciendo que el juego luzca verdaderamente increíble, y se sienta que va un paso más allá que la versión de Nintendo.

Es habitual que uno de los problemas que aquejan a los juegos de consolas que tienen adaptaciones a PC, es que muchas veces no cuentan con todas las opciones necesarias que tendría un título de ordenador, así como las posibilidades de personalización que estos tienen, ya sea de sus gráficos como de sus controles, en el caso de Monster Hunter Rise, esto no es ningún problema, y en el caso de los controles también cuenta con la posibilidad de editar todo, pudiendo acomodar a la pinta del jugador los diferentes controles, algo más que necesario al jugar Monster Hunter.

Otra de las opciones que incluye esta versión y que hacen que se destaque, es que posee una función de chat de voz, la cual facilita la comunicación, con otros jugadores y hace que no se requiera de programas externos al momento de realizar una caza con otros jugadores.

Pero no todo es perfecto con esta adaptación...

Uno de los mayores problemas que presenta es que no podrás trasladar tu avance desde la versión de Nintendo Switch a PC, por lo que si ya habías comenzado tu aventura no queda de otra más que empezar de cero, y en la misma línea, es que no cuenta con cross-play, una característica más que anhelada en los tiempos actuales, por lo que si tienes amigos que lo juegan en Nintendo Switch tendrán que todos ponerse de acuerdo para adquirirlo en la misma plataforma.

Pero vamos al juego en si, tal como ya había cautivado con su versión de Nintendo Switch, este juego es un verdadero disfrute tanto para quienes ya vienen siguiendo la saga desde hace unos años, como para los nuevos jugadores. Cuenta con una estética inspirada en la cultura japonesa que hace hace que los diferentes lugares, así como algunos de los nuevos monstruos luzcan increíbles.

El juego aunque mantiene las bases de los juegos Monster Hunter, suma una serie de nuevas características que le dan un plus al título como los cordóptero lo cuales corresponden a unos pequeños bichos voladores los cuales permiten a los cazadores desplazarse por los aires, o realizar ataques especiales a los rivales dependiendo del arma que tengamos equipada. De igual forma en esta entrega se suman los canyne, unos compañeros caninos que nos acompañarán en la aventura y nos permitirán recorrer con mayor rapidez los diferentes escenarios, así como la posibilidad de realizar acciones como afilar el arma o consumir pociones mientras nos movemos a gran velocidad.

En cuanto al combate de monstruos y las diferentes cacerías, esto se mantiene de forma similar a entregas anteriores, con nuestro cazador pudiendo acceder a cada vez misiones de mayor dificultad, y a la vez obteniendo diferentes elementos que nos permiten ir obteniendo nuevas armaduras y armas con el fin de enfrentar a los diferentes enemigos.

Junto con los modos tradicionales, en Monster Hunter Rise, se suma algo conocido como El Frenesí, que corresponde a una especie de ‘Tower Defense’, donde tendremos que poner una serie de trampas, y armas ya sean controladas por la computadora o por nosotros, y con la cual nos tendremos que defender de un determinado número de oleadas de monstruos. Este modo sin duda se siente como una innovación, aunque para los que no son fanáticos del género puede resultar un tanto anti-climático para Monster Hunter.

El Frenesí o como es llamado en japonés Desfile Nocturno de 100 Wyverns, se entiende más si vamos a la mitología del país asiático, y se basa en la leyenda japonesa del Desfile nocturno de los cien demonios, en donde cientos de ‘yokai’ recorren las calles de la ciudad, provocando la muerte o desaparición de quienes se la encuentren. En Monster Hunter en vez de demonios, son los monstruos los que realizan esta procesión que está en nuestras manos defender.

En conclusión...

Monster Hunter Rise es un excelente juego, un infaltable para quienes han sido seguidores de la saga, así como una atractiva opción para quienes nunca han probado un juego de la franquicia. Su historia, así como jugabilidad son sobresalientes, y en el caso de la versión de PC cuenta con unas atractivas mejoras gráficas, siendo una adaptación más que buena del juego de Nintendo Switch. Quizás el mayor problema radica en la falta de progreso cruzado, así como de cross-play entre las dos plataformas.