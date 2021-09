Review | No More Heroes 3: Un juego para los fanáticos de la saga

Finalmente tras dos entregas y un spin-off es que fue lanzado No More Heroes 3 para Nintendo Switch, un juego que llega para poner un cierre a la historia de Travis Touchdown, y que nos enfrentará a una serie de alienígenas mientras intentamos salvar el mundo como lo conocemos. Para el juego regresan algunos de los elementos conocidos de la saga como la beam-katana, y las mecánicas que esta posee, a la vez que implementa una serie de nuevas características como la de invocar una armadura que dispara misiles.

Quizás lo primero que debo mencionar sobre el juego, es que hasta la fecha mi acercamiento con la saga No More Heroes, había sido más que nada superficial, y al llegar a esta tercera entrega sin duda desde un primer momento se siente que si no jugaste las entregas anteriores, incluido el spin-off Travis Strikes Again, puede que el título no termine de convencer, sobre todo si tenemos en cuenta que constantemente estaremos viendo a personajes y referencias a las entregas anteriores.

Dejando de lado esto, No More Heroes 3, nos plantea la historia de FU, un extraterrestre que cayó en la Tierra al más puro estilo de E.T, y donde se hizo amigo de un niño que lo salva de los militares. El tiempo pasa y FU finalmente vuelve a su planeta para regresar años más tarde con el objetivo de conquistar la Tierra. Es aquí cuando Travis debe oponerse a FU y sus villanos extraterrestres, para lo cual se recicla la mecánica de juegos anteriores en la que debes ir escalando en el ránking de villanos para poder enfrentar al jefe final.

Quizás uno de los elementos más atractivos de la historia, es la forma en la que se encuentra contada, como si se trataran de episodios de un anime. Es así como al comienzo de cada capítulo tendremos un opening, un poco de historia, para luego avanzar a la parte jugable, y finalmente cerrar con un poco más de la historia y un ending. Incluso tras concluir el ending es que tendremos una pantalla de avanzar al siguiente capítulo similar a la que se despliega en Netflix al finalizar los episodios de una serie

Esta estructura, más el arte presentado tanto en el opening como ending, hacen que se luzca el juego y nos da un elemento que nos permite ir digiriendo poco a poco el juego con la posibilidad de ir jugando capítulo a capítulo sin apuro.

En mi opinión, No More Heroes 3 es un juego que no se debe ‘rushear’ y sabe mucho mejor al probarlo en pequeñas dosis, sobre todo si tenemos en cuenta que la jugabilidad (hack and slash) puede llegar a aburrir dado lo repetitivo que resulta el hacer las misiones necesarias para enfrentar a los jefes de cada uno de los capítulos. Y es que para enfrentar a cada jefe es que debes reunir el dinero suficiente para pagar la cuota de inscripción, sin embargo los modos de conseguir este dinero se vuelven un tanto repetitivos tras ir avanzando entre capítulos.

A pesar de esto el sistema de combate que presenta No More Heroes 3 es bastante divertido, y es que con las diferentes habilidades a las que se tienen acceso es que cada combate se siente diferente al anterior, y se disfruta bastante sobre todo al momento de enfrentar a cada uno de los jefes que presenta el juego, y es que como es de esperar estos presentan habilidades únicas que en ocasiones los vuelven un verdadero desafío, y nos obligan a pelear con un poco más de estrategia y no golpeando a lo loco.

Esta jugabilidad, viene acompañada de un estilo visual bastante atractivo y colorido, plagado de efectos con estilo pixel-art, ya sea al momento de golpear a los enemigos, así como en los diferentes elementos que tenemos en pantalla, y que son una buena forma de cubrir imágenes que quizás no resultarían del todo atractivas en caso de intentar hacerse más realistas.

Junto con todo lo anterior, uno de los elementos más atractivos que presenta No More Heroes 3, es la cantidad de referencias que tiene a la cultura pop y al anime, y es que Suda51, su creador, no escatimó en esto y nos encontramos con varias referencias que lo vuelven un verdadero disfrute, como el hecho de frenar con la moto como lo hace Kaneda en Akira.

En Conclusión...

No More Heroes 3 es un juego que entretiene, que cuenta con un estilo visual bien colorido que sin duda resalta, y una jugabilidad que cumple con lo necesario para que el juego se disfrute de principio a fin. Además cuenta con un atractivo formato, el cual hay que mencionar no evita que las diferentes misiones se sientan un tanto repetitivas al ir avanzando. Finalmente, las referencias de juegos anteriores, lo vuelven un título ideal para quienes ya disfrutaron de la saga y quieren conocer el cierre de la aventura de Travis Touchdown.