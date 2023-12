Review | Proyector Epson EpiqVision LS300: Casi como tener un cine en casa

Aunque no es perfecto, es lo más cercano a tener un cine en casa, así se puede describir la experiencia que entrega el proyector Epson EpiqVision LS300, un proyector de enorme calidad, el cual se posiciona cercano a la pared entregando una imagen de alta calidad, pero que se ve contrastado por su gran tamaño y pocas opciones de portabilidad.

Lo primero que hay que destacar de este proyector láser es la calidad de imagen con la que nos encontramos y es que nos entrega una imagen de hasta 120′' pulgadas, con compatibilidad con contenido 4k y con hasta 3600 lúmenes, dando como resultado una calidad de imagen más que destacable, sobre todo al momento de ver películas, con colores brillantes incluso en situaciones en las que estamos en habitaciones no del todo oscuras. Su gran calidad de imagen de esta forma no sólo se ve restringida a ver películas o series, ya que también sirve para jugar con una imagen con colores brillantes que no tiene nada que envidiarle a los televisores.

Como ya mencionamos estamos frente a un proyector láser, esto quiere decir que no utiliza una lámpara para proyectar la imagen como los proyectores tradicionales. Esto entrega una serie de ventajas como que no se calientan, a la vez que entrega una mayor gama de colores. También cuenta con una mayor vida útil frente a los de lámpara, que cabe recordar pueden llegar a requerir cambiarla, algo que no es del todo económico.

Junto con su enorme calidad visual, este proyector viene acompañado con un sistema de altavoces Audiophile 2.1 de Yamaha, entregando una calidad de sonido increíble, la cual hace que no necesitemos un dispositivo de audio externo para disfrutar de las diferentes películas o series que queramos ver. De esta forma, es que el sistema de sonido interno viene con su propio woofer dedicado, con lo cual es que recibimos un sonido profundo con una buena calidad de bajos y que nos hará sentirnos dentro de las películas o en una sala de cine.

De todas formas, para aquellos que quieran un sonido mejor, viene acompañado de una salida de audio a la cual se puede conectar el dispositivo de tu preferencia.

Lamentablemente la buena calidad en la imagen y audio viene tiene ciertos costos -y no hablamos sólo del valor que tiene- si no que del enorme tamaño que tiene este proyector. Es así como el mayor problema que tiene este proyector es su gran tamaño, ya que requiere de un gran espacio para ser posicionado y es que nos encontramos frente a un dispositivo que mide 46,7 cm de ancho con 40 cm de profundidad y una altura de 14,9, es decir no es de las opciones más pequeñas que encontramos en el mercado. Junto con esto, si no tienes una pared despejada o telón donde poder posicionarlo es que se puede volver un verdadero problema su acomodación.

Hay que mencionar que no nos encontramos frente al proyector más portátil y cómodo que existe, ya que junto con su tamaño, tiene un peso de poco más de 7,2kg, lo cual no lo vuelve muy transportable y lo convierte en proyector para mantener fijo en algún habitación tal como podría ocurrir con un televisor.

Pero volvamos a sus características, el EpiqVision LS300 es un proyector de imagen cercana -en diagonal hacia arriba- por lo que requiere estar cerca de la pared donde queramos proyectar. Esto nos pone frente a dos situaciones, por un lado puede ser algo positivo ya que no requeriremos de una gran habitación para utilizarlo, pero por otro, si queremos sacarle el máximo provecho tendrá que estar más cerca del suelo para de esta forma entregar una imagen más grande. Esto marca una diferencia con otros proyectores que al proyectar hacia adelante se pueden posicionar más lejos de la pared dando mayores opciones de acomodación.

De todas formas, es que este proyector cuenta con una serie de opciones para ajustar el tamaño y ángulo de la imagen una vez lo tenemos conectado, pudiendo de esta forma agrandar, achicar o acomodar cada uno de los vértices de la imagen con el fin de que quede lo más cuadrada posible.

En cuanto al sistema operativo es que nos encontramos con Android TV, un sistema operativo que nos entrega una serie de aplicaciones de forma directa, algo que resulta muy útil si es que te gusta ver series o películas a través de diferentes plataformas de streaming. En este punto hay que mencionar que aunque nos permite acceder a diferentes aplicaciones de forma directa, como es el caso de HBO o Youtube, no nos da acceso a una de las más populares como lo es Netflix por lo requerirás conectar un computador o enviar la señal de forma externa para poder ver la aplicación.

Acá es cuando nos encontramos con los conectores externos que posee este proyector, que corresponden a dos entradas HDMI, dos entradas USB y una entrada de audio, con esto es que podrás conectar tus diferentes dispositivos sin mayores problemas, ya sean consolas de videojuegos o computadores, podrás sacarles el máximo provecho.

En conclusión...

El proyector EpiqVision LS300 entrega una experiencia lo más cercana a tener un cine en casa. Ya sea que quieras jugar o ver alguna película se vuelve una increíble opción. Quizás su mayor problema es su gran tamaño y peso, lo que lo vuelve poco transportable, obligando a dejarlo fijo en alguna habitación.