Review | Samsung S21 Ultra, el refinado y costoso mejor equipo Android

Cuando uno va en busca de un teléfono de gama alta que opere bajo Android, simplemente se va a la segura con un Galaxy S.

Ya sea porque otras marcas confrontan restricciones desde hace un par de años o simplemente por la mera solvencia que ha demostrado Samsung, los equipos de la línea central de la compañía surcoreana son apuestas que entregan hoy por hoy los mejores resultados con el popular sistema operativo patrocinado por Google.

De ahí que los más recientes equipos lanzados al mercado por Samsung, la familia Galaxy S21, inevitablemente están al tope de la pirámide y eso se remarca especialmente con su punta de lanza: el S21 Ultra que tiene capacidades 5G, aunque por ahora en un país como Chile esa disponibilidad solo está en una etapa de prueba muy inicial en un pequeño sector de la capital.

La apuesta del S21 Ultra

Quizás otros equipos cuentan con prestaciones que están a la vanguardia de la tendencia (como es el caso de las opciones de los plegables), pero el nuevo S21 Ultra 5G tiene todo lo que un usuario requiere para realmente sentir que tiene un bólido en sus manos.

Ahí están las potentes especificaciones de un dispositivo que pone toda la carne a la parrilla, partiendo de la base de su procesador Exynos 2100 que no tiene problemas para asumir a las aplicaciones más demandantes. Durante las semanas de uso nunca tuve un problema de rendimiento, por mucho que tuviese corriendo un gran número de aplicaciones en segundo plano.

La propuesta del equipo también se amarra directamente a la presentación de su cuidado diseño que cuenta con bordes un poco curvados en los costados. Desde la ubicación de su cámara frontal, toda su presentación sigue una armonía que traspasa la idea de que tienes algo premium desde que tomas y enciendes su ostentoso display.

A grandes rasgos, dicha pantalla es un AMOLED dinámico de 6.8 pulgadas con tasa de refresco a 120Hz que no solo es tan grande como se podría esperar en la actual tendencia de los equipos de gama alta, sino que también permite que todo luzca mejor que cualquier otra opción Android disponible en el mercado.

El resto tiene todos los componentes esperados para rendir muy por sobre la media: 128 GB de almacenamiento como mínimo (Y la opción que probamos es la de 256 GB), 12 GB de RAM y una batería de 5000 mAh que rinde bastante bien, aunque debo hacer hincapié que en el día a día es mejor comenzar con el teléfono completamente cargado.

Obviamente un tema no menor ha sido la decisión de Samsung de no incluir un cargador, lo que ya es la tendencia que comienza a primar en el mercado. En este caso puntual, si no poseen un cargador con carga rápida, pues simplemente tendrán que esperar más de una hora para cargarlo completamente si su batería está muy baja, por lo que inevitablemente ese es un costo adicional que tienen que sumar.

Por otro lado, la apuesta de Samsung también busca dejar en claro que este nuevo equipo puede hacerlo todo, a partir de algo no menor: este es el primer Galaxy S que soporta el uso del S Pen. Eso si, no viene incluido, y tienes que adquirirlo por separado, pero si ya tienes una tablet de la marca, puedes sacarle partido a todo el apartado multitasking de una opción como esa que previamente solo estaba disponible en la línea Note.

Pero como suele ocurrir, el gran foco de este equipo inevitablemente tiene relación con su sistema de cámaras, cuya ubicación en la parte posterior da pie a un modulo prominente, pero que simplemente no molesta si andas con el equipo en el bolsillo.

Las cámaras incluyen un sistema encabezado por un sensor de 108 megapixeles, dos cámaras de telefoto, zoom de 100x y una cámara frontal para selfies de 40MP que también es ideal para videollamadas. Por ejemplo, participé en las dos últimas ediciones del webshow de Mouse utilizando al teléfono y no tuve problemas con la captura de la baja luminosidad de mi pieza. Todo lo contrario.

La captura de imágenes, con buena captura aún en condiciones de baja luminosidad, y que no tiene problemas cuando sometemos al equipo a la tarea de su zoom de 100x, también es excepcional.

De hecho, en condiciones normales, y no en el marco de esta pandemia que nos sigue afectando, un S21 Ultra debe ser el mejor compañero que pueden tener hoy por hoy para capturar imágenes en las calles desde un smartphone Android. Al mismo tiempo, su procesamiento de imagen entrega resultados refinados que destacan de inmediato al realizar comparaciones con otros equipos.

Con todo lo anterior, obviamente queda claro que el equipo inclusive se excede en sus prestaciones, siempre bajo la idea del alto costo que implica. Realmente el zoom en el día a día no lo utilizo casi nunca, y solo lo revisé por la propia tarea de esta revisión, pero ahí está para justificar el precio que llega a $1.249.990 pesos chilenos en este modelo de 256GB.

Pero, por otro lado, este es un smartphone de diseño cuidadamente atractivo y que cuenta con resguardos de protección para hacerlo bastante duradero. Además tiene a este excelente sistema de cámaras que eleva justifica su propuesta y su batería entrega un rendimiento que se puede extender durante todo el día si tienen un uso moderado.

Los peros, como el hecho de que no cuente con alternativa para microSD, son tan pocos, que realmente todo termina volcándose a la idea de si están dispuestos a desembolsar una suma de dinero como la que requiere este equipo para acceder al mejor smartphone Android del mercado. Y eso es lo que al final primará en su decisión.

El Samsung S21 Ultra ya está disponible para preventa en dos variantes de colores (Phantom Black y Silver). El modelo de 128GB llega a los $1.199.990 pesos chilenos. Como ya lo expuse, el de 256GB cuesta $1.249.990 pesos.