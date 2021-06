Review | Teclado HyperX Alloy Origins 60: Un teclado ideal para quienes les gusta ahorrar espacio

Durante los últimos años el mundo de los teclados mecánicos ha tenido una verdadera alza, y con ello han llegado diferentes versiones, y modelos acorde a lo que cada uno necesita, desde diferentes interruptores, hasta con más teclas (macros) o más compactos retirando elementos como el teclado numérico.

Es así, como en esta ocasión tuvimos la oportunidad de probar el teclado HyperX Alloy Origins 60, que atribuye su número final a que cuenta con sólo un 60% de lo que es un teclado normal. Este estilo de teclados es uno de los más compactos que se encuentran en el mercado y retira una serie de teclas como el teclado numérico, las teclas F, las flechas, entre otras.

¿Pero vale la pena? Sin duda uno de los mayores atractivos de este teclado es su compacto tamaño lo que permite trasladarlo de un lugar a otro sin mayor problema, de igual forma si tu espacio de trabajo o juego no es lo suficientemente grande, sin duda se vuelve una atractiva opción, ya que ocupan poco más de la mitad del espacio que un teclado completo.

A pesar de esto, hay que mencionar es que si utilizas el teclado numérico habitualmente, ya sea para trabajar o jugar, no te recomendamos este teclado, porque simplemente no tienes estas teclas, diferente es el caso de las flechas o las teclas ‘F’, a las cuales se puede acceder a través de la tecla función.

Es así como aunque no cuenta con varias teclas físicas, el HyperX Alloy Origins 60, cuenta con varias de las teclas retiradas como secundarias y con la posibilidad acceder a ellas a través de la tecla función. Aunque no voy a decir que es lo más fácil del mundo ya que en varias ocasiones hay que apretar una tecla extra que normalmente no se hace, sin duda es un tema de costumbre, por lo que con el pasar del tiempo ya no resulta un problema.

Como es habitual, este teclado cuenta con retroiluminación RGB, lo que permite ver con completa claridad todas las teclas aunque estés en un ambiente oscuro, y se pueden personalizar los colores que muestra a través del software de HyperX, NGenuity. Hay que decir que visualmente este teclado se vuelve bastante atractivo, con un compacto tamaño, unas letras bien iluminadas, y la posibilidad de utilizarlo en espacios reducidos. Además al casi no tener borde luce bastante bien a la vista con un toque más minimalista que el resto.

En cuanto a sus interruptores este cuenta con los HyperX Red, los cuales son de tipo lineal, y se sienten bastante bien al tacto con un punto de aplicado de 1,8 mm, lo que lo deja por sobre los 2 mm que posee el Cherry MX Rojo, y por debajo del Kailh Silver Speed que cuenta con un punto de aplicado de 1,1 mm. Esto hace que sea un punto medio perfecto entre estos dos interruptores, ideal para quienes quieren un tiempo de respuesta rápido, pero a la vez que al rozar una tecla no se vaya a marcar por error, -algo que en el caso de los Kailh Silver Speed, puede ocurrir con bastante facilidad-.

En cuanto a la fuerza de aplicado el HyperX Red, es de 45g, es decir similar al interruptor Cherry MX Red, sintiéndose bastante cómodo para escribir en todo momento, con unas teclas que responden y reaccionan acorde a lo que necesitamos.

Pero vamos a los juegos, al momento de utilizar este teclado responde de buena forma, con una sensibilidad que permite reaccionar a tiempo a los diferentes momentos, y siendo quizás el mayor problema que para utilizarlo quizás debas remapear las teclas en varios de tus títulos, ya que aunque en el caso de las teclas ‘F’ están disponibles a través de la tecla función, al estar jugando resulta bastante incómodo presionar ‘Fn+1’ para realizar sólo una acción, sobre todo si es un juego que requiere rápida respuesta como League of Legends o Warzone.

En conclusión...

El teclado HyperX Alloy Origins 60, es un teclado bastante cómodo de usar, ideal para todos aquellos que por algún motivo deban trasladarlo de un lado a otro, o quienes quieran ahorrar espacio en su escritorio. Es atractivo a la vista y con un funcionamiento optimo para juegos. Como ya mencionábamos a pesar de su comodidad, este no resulta la mejor opción si es que ocupas constantemente el teclado numérico u otras teclas que no están presentes en este teclado ya que requerirá un mayor trabajo o tener que adquirir otra parte por separado. Como es habitual en estos casos, finalmente el uso de este es un tema de costumbre, y aunque cuesta un poco en este caso, finalmente ya se vuelve normal usar la tecla ‘Fn’ para acceder al resto de opciones.