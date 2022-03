Review | The Freestyle, el proyector portátil de Samsung para llevarlo a todos lados

Samsung cuenta con una potente línea de proyectores que buscan tanto entregar una gran calidad de imagen, así como acoplarse a cualquier lugar

A la batuta de todo está The Premiere, un impresionante y costoso proyector láser 4K que tuve la oportunidad de probar en el pasado, pero ahora también sale a la carga The Freestyle, un pequeño dispositivo que pesa 830 gramos y que por sobre todas las cosas destaca por ser completamente portátil.

En primer lugar, el proyector es un equipo inteligente, por lo que cuenta con un sistema operativo reconocible para todos los que tengan un televisor de la marca surcoreana. En ese sentido, su tienda permite acceder a las aplicaciones de streaming más populares del mercado. Incluso algunas vienen pre-instaladas desde el primer minuto, por lo que solo es cosa de agregar nombre, clave y entrar a plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Disney+.

El propio control remoto que incluye el proyector cuenta con botones de acceso directo a esos streamings mencionados, además de uno adicional para acceder a la navegación de sitios web. The Freestyle Inclusive puede duplicar contenidos de iOS y Android, por lo que hay varias formas de reproducir contenido. Además tiene funciones de altavoz inteligente, por lo que puedes acceder a controles por voz para su uso.

Ante todo esa gama de posibilidades, el gran pero es que el equipo no es inalámbrico y la única opción de olvidarse de la conexión a la toma de luz radica en el uso de una batería externa compatible USB-PD, con cable USB-C. Pero de todas formas hay que recalcar nuevamente que su portabilidad compensa ese detalle o el hecho de no contar con una entrada USB-A para conectarle un disco duro externo con material multimedia. Solo pueden hacer uso de una entrada micro-HDMI.

Ahora, desde el momento en que lo enciendes, tienes la posibilidad de configurar al proyector a través del control remoto o tu smartphone a través de un proceso bastante simple, pero que requiere de que te sitúes en un lugar con una buena conexión de Internet. No es difícil de concretar, pero si tienen problemas de conexión con el celular, solo podrán seguir adelante usando el control.

En lo que compete a su imagen, que es realmente lo más importante, the Freestyle cuenta con una proyección en calidad Full HD+ de hasta 100 pulgadas y cuenta con un sistema que le permite rotar en 180 grados. ¿Se quieren echar en el sofá y ver la imagen proyectada en el techo? Pues este dispositivo permite hacer ese tipo de cosas.

En las pruebas realizadas, inclusive sin el extra que representa una pantalla de proyección, la performance del proyecto fue buena. Sin embargo, tienen que considerar que su brillo es de solo 550 lúmenes, por lo que no se trata de un equipo de gama alta. Básicamente aquí están pagando por el estilo y las posibilidades portátiles.

En ese sentido, obviamente existe un punto de no retorno en la calidad de imagen, ya que solo se puede estar hasta una distancia máxima de 2.7 metros desde la superficie de proyección. Pero cuando se respeta el límite de pulgadas máximas, la reproducción de la imagen es óptima. Obviamente no logra el nivel de detalle, colores y brillo de una presentación 4K, pero cumple excepcionalmente bien considerando que se trata de un equipo cuya altura no supera a la de un vaso de 250cc. Sí, esto es realmente compacto y pequeño.

Por eso mismo también es relevante destacar que el equipo no requiere de conexiones extra para el audio, ya que cuenta con un altavoz integrado de buen rendimiento y que sigue la idea general de entregar una experiencia portátil para llevar a este proyecto a cualquier lugar. Obviamente no se trata de un audio ideal para exteriores, pero en un living o un dormitorio cumple muy bien.

Y eso es lo que queda con The Freestyle, ya que todo lo que hace, se concreta de una forma impecable, básicamente porque es algo tan pequeño, que cumple a cabalidad con sus funciones, aunque lo de asistente de voz me pareció lo menos atractivo ante su potencial como proyector con funciones de smart TV. La promesa de Samsung es que entrega una fuente de luz de al menos 20 mil horas, por lo que como todo proyector tiene una fecha de expiración, pero su construcción es sólida, su diseño es impecable y su propuesta compacta lo hace destacar con luces propias.

The Freestyle lo pudimos revisar en exclusiva antes de su lanzamiento, ya que aún no está disponible en la tienda oficial de Samsung en Chile. Pero para una estimación, tengan en cuenta que tuvo un precio de lanzamiento de $899 dólares en Estados Unidos.