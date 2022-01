Samsung presentó “The Freestyle”, su nuevo proyector inteligente portátil

En medio del evento más grande de tecnología a nivel mundial, la CES 2022, Samsung presentó nuevos televisores y celulares. Sin embargo, la empresa también aprovechó para mostrar su nueva apuesta para el entretenimiento: un proyector portátil llamado The Freestyle.

El nuevo proyector posee un dispositivo de iluminación ambiental y un altavoz inteligente integrado con controles por voz similar a Alexa, pero en este caso el altavoz también es compatible con Bixby, aplicación desarrollada por Samsung para servir de asistente virtual.

En términos de imagen The Freestyle proyecta en resolución Full HD+, además de mostrar imágenes desde 30 a 100 pulgadas, dependiendo de la superficie en la que se reproduzca el contenido. El proyector es capaz de rotar en 180 grados y su peso es de 830 gramos, buscando una fácil portabilidad para los usuarios.

The Freestyle cuenta con baterías tipo C externas, lo cual su entrada C es compatible con Power Delivery, llegando su carga a los 50W. Además de esta entrada, cuenta con un contectores HDMI y USB-C.

Samsung también mencionó que el proyector es compatible con las funciones de Smart TV de los televisores de la marca, por lo cual se puede proyectar desde servicios de streaming integrados y funciones de duplicación y transmisión compatibles con dispositivos móviles Android e IOS, por lo que los contenidos que se quieran reproducir desde el celular se pueden enviar directamente al proyector sin la necesidad de Chromecast o del televisor.

The Freestyle costará 900 dólares con reserva disponible sólo en Estados Unidos y con la intención de llegar al resto de los países en los próximos meses.