Saw 10 ya está en desarrollo para un estreno en octubre de 2023

A pesar que se desconocen detalles de la historia, la saga de Saw se niega a descansar en paz.

Tras el estreno de Spiral: From the Book of Saw durante el año pasado, que recaudó más de $40 millones de dólares a partir de un pequeño presupuesto, ahora se ha dado a conocer que una nueva película de la franquicia ya está en desarrollo.

El portal Bloody Disgusting informó que Kevin Greutert se encargará de dirigirla y el estreno se concretará el 27 de octubre de 2023 en Estados Unidos bajo el amparo del estudio Lionsgate y la productora Twisted Pictures.

La secuela, que será la décima película de la saga, también representará el regreso de Greutert a la franquicia. Por un lado, el cineasta se encargó de editar las cinco primeras películas de Jigsaw, mientras que también dirigió tanto Saw VI como Saw: The Final Chapter.