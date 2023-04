Sean bienvenidos al tráiler de The Continental, la precuela de John Wick

En septiembre de este año será estrenada en Estados Unidos la propuesta de The Continental: From the World of John Wick, una serie nivel “evento de tres partes” que promete expandir el mundo de los asesinos, pero escarbando en el pasado de la década de los setentas.

De ahí que el primer teaser tráiler de esta serie, que será estrenada por el streaming Peacock en Estados Unidos, llega recargado con el clásico “I Feel Love” de Donna Summer.

Aunque por ahora no aborda en la historia, el avance promocional sigue una secuencia de imágenes que nos transportan al mundo del hotel que sirve de paraíso para los asesinos, por lo que vemos monedas de oro, camisas ensangrentadas, katanas, peleas y muchos, muchos disparos.

Vean el teaser a continuación.

La serie “explorará el origen detrás de la icónica pieza central del hotel para asesinos del universo de John Wick a través de los ojos y las acciones de un joven Winston Scott, mientras es arrastrado al paisaje infernal de la ciudad de Nueva York de 1970 para enfrentar un pasado que pensó que había dejado atrás”.

En ese sentido, su propuesta está protagonizada por Colin Woodell como un joven Winston Scott, quien es interpretado por Ian McShane en las películas, que aún no tiene el control del hotel en el que eventualmente resguardará a John Wick un montón de años después.

The Continental por ahora no tiene fecha de estreno en Latinoamérica.