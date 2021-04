Sebastian Stan no sabe si habrá una segunda temporada de The Falcon and the Winter Soldier

Un nuevo trailer nos recordó hoy que solo quedan dos capítulos de The Falcon and the Winter Soldier en Disney+, tras lo cual no se sabe si habrá o no una continuación de la historia de la serie. Recientemente, WandaVision terminó su primera tanda de episodios sin anunciar una segunda, lo que también podría ocurrir con esta serie.

Por eso ahora, en conversación con Collider, el actor Sebastian Stan fue consultado sobre si sabía cuales eran los planes a futuro para su personaje Bucky en el Universo Cinematográfico de Marvel. “Como de costumbre, no sé muy bien cual va a ser el siguiente paso. Nunca lo sabemos. Tal vez alguna gente lo sabe, tal vez Robert Downey Jr. acostumbraba a saber, yo no sé”, explicó el actor.

A pesar de no saber sobre los planes del estudio Marvel para mas adelante, Stan recalcó que ya le expresó al productor Kevin Feige su deseo de seguir participando. “Hablé por teléfono con él solo para ponernos al día, y le dije ‘amigo, me podrías decir que me fuera a nadar bajo el agua, yo haría lo que sea’. No importa. O si esto es el fin, mi corazón está igualmente lleno”, dijo el interprete de Winter Soldier.

The Falcon and the Winter Soldier continua saliendo cada viernes por Disney+, y su primera y hasta ahora única temporada confirmada terminará en solo dos episodios más.