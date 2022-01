Square Enix trabaja en nuevos proyectos sin anunciar relacionados con Final Fantasy 7

Este año se celebran 25 años desde el lanzamiento de Final Fantasy 7, y con esto es que el director creativo del remake que está realizando Square Enix dio a conocer que más proyectos relacionados con la popular entrega se encuentran en camino.

La información proviene desde Yoshinori Kitase y Tetsuya Nomura, desarrolladores de Square Enix, quien en el marco de una publicación por el 25° aniversario apuntaron que “aún más proyectos nuevos de FFVII”, están en camino.

En cuanto a de que se pueden tratar estos proyectos por el momento se desconoce, sobre todo si se tiene en cuenta que la entrega ya ha tenido una enorme cantidad de proyectos, entre los cuales se encuentran varios videojuegos, películas, e incluso libros. Junto con estos es que actualmente están en desarrollo actualmente Final Fantasy 7 The First Soldier y Final Fantasy 7 Ever Crisis.

Junto con esto, desde Square Enix dieron a conocer el logo oficial por la celebración del 25° Aniversario, el cual muestra a Cloud Strife, Zack Fair y Sephiroth.