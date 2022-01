Star Wars Jedi: Fallen Order está disponible de forma gratuita en Amazon Prime Gaming

Desde Amazon han dado a conocer la tanda de juegos gratuitos que estarán disponibles a través de Prime Gaming, durante el mes de enero.

Es así como los juegos gratuitos son encabezados por Star Wars Jedi: Fallen Order, juego desarrollado por Respawn Entertainment y que se lanzó en noviembre de 2019.

El juego de Star Wars, llegó acompañado de Total War: Warhammer y World War Z: Aftermath, entre otros.

Según dieron a conocer, estos títulos estarán disponibles hasta la primera semana de febrero.

Cabe recordar que el mes pasado estuvieron disponibles juegos como Journey to the Savage Planet o Need for Speed Hot Pursuit,