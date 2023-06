The First Slam Dunk ya tiene fecha de estreno en Chile

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Tras largos meses de espera, The First Slam Dunk ya tiene fecha de lanzamiento.

De acuerdo a Cinemark, la película basada en el clásico manga de Takehiko Inoue, quien además se encargó de dirigir la producción, llegará a los cines chilenos el próximo 3 de agosto.

No solo eso, la cadena de cines también reveló que el proceso de preventa de entradas comenzará el 5 de julio, lo que demuestra la alta expectación que existe hacia la película que contará con funciones con doblaje latino y en japonés con subtítulos.

El siguiente es el anuncio oficial:

Desde su estreno en cines japones en diciembre del año pasado, la película ha tenido un exitoso paso por salas de todo el mundo. A la fecha ya ha recaudado más de $148 millones de dólares a nivel mundial.