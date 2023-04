The Mandalorian habría descartado planes para una aparición de Boba Fett en la tercera temporada

Aparentemente Lucasfilm habría descartado planes para un retorno de Boba Fett a las producciones de Star Wars en el marco de la tercera temporada de The Mandalorian.

Si bien el estudio nunca prometió que el famoso cazarrecompensas interpretado por Temuera Morrison aparecería en la serie sobre Din Djarin y Grogu, el propio actor acusó que el estudio le dijo que su personaje sería parte de esa entrega y posteriormente no fue informado cuando aquella idea se descartó.

“Se suponía que estaría en la temporada 3 de The Mandalorian, pero nadie me llamó. Estaba esperando la llamada telefónica en Nueva Zelanda, esperando y queriendo rendirme”, dijo el actor durante una convención en Australia (vía Comicbook).

Aunque Din Djarin y Grogu aparecieron en la primera temporada de The Book of Boba Fett, el famoso cazarrecompensas interpretado por Temuera Morrison no siguió extendiendo su historia con el mandaloriano y brilló por su ausencia en la tercera temporada de The Mandalorian, un ciclo que contó con apariciones de otras caras conocidas de Star Wars pero no ha generado tantas reacciones positivas como sus predecesores.

En estos minutos ni The Mandalorian ni The Book of Boba Fett han sido renovadas para nuevas temporadas por Disney Plus, pero Jon Favereau ya habría escrito la base para el cuarto ciclo de la serie del Mando.