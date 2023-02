The Marvels, la secuela de Capitana Marvel, postergó su estreno

Marvel Studios retrasó el estreno de The Marvels. Este viernes y de la mano del primer afiche oficial de la cinta que se presentará como una secuela de Capitana Marvel, el estudio anunció que The Marvels finalmente se estrenará el 10 de noviembre de 2023 en Estados Unidos.

Previamente el estreno de The Marvels estaba fijado para el 28 de julio de este año en el mercado estadounidense y por ende solo se presentaría un par de meses después de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 que llegará a los cines en mayo.

Marvel Studios no entregó una razón oficial para el retraso del estreno de The Marvels, pero con esta decisión la película quedará en una fecha en que el estudio ha conseguido un buen desempeño con estrenos como Black Panther: Wakanda Forever y Thor: Ragnarok. Aunque esta entrega del MCU también tendrá una competencia a tener en cuenta porque debutará una semana tras Dune- Parte 2 y una semana antes de Hunger Games: The Ballad of Songbirds.

The Marvels será dirigida por Nia DaCosta (Candyman) y será protagonizada por Brie Larson como Carol Danvers/Capitana Marvel, Teyonah Parris como Monica Rambeau, Iman Vellani como Kamala Khan/ Ms,. Marvel y Samuel L.Jackson como Nick Fury. La película será una secuela de Capitana Marvel, pero también recogerá las tramas de Monica Rambeau y Kamala Khan en WandaVision y Ms. Marvel respectivamente.