The Mitchells vs. the Machines ahora llegará a Netflix

Netflix se quedó con los derechos de The Mitchells vs. the Machines, la nueva película animada producida por Phil Lord y Christopher Miller (Spider-Man: Into the Spider-Verse).

De acuerdo a Deadline, Sony le vendió los derechos internacionales de la película a Netflix porque ya había tenido que aplazar varias veces su estreno en cines debido a la pandemia.

The Mitchells vs. the Machines incialmente se conocía como Connected y, bajo la dirección de Mike Rianda y Jeff Rowe, contará la historia de una familia que se verá obligada a fortalecer sus lazos en medio de una rebelión de la tecnología.

Netflix todavía no fija una fecha para el lanzamiento de la película en su plataforma, pero pueden ver uno de sus tráilers anteriores aquí:

En su versión en inglés, The Mitchells vs. the Machines contará con las voces de Maya Rudolph, Eric Andre, Olivia Colman, Blake Griffin, y los ladridos de Doug The Pug como el perrito de la familia.