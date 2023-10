They Follow: anuncian a la secuela del terror de ‘It Follows’

El terror sexual volverá con They Follow, la secuela de la elogiada película conocida como It Follows.

El director del original, David Robert Mitchell, volverá a hacerse cargo del proyecto, en una película que volverá a contar con Maika Monroe en el rol de Jay Height, una joven que es contagiada por una maldición generada por un encuentro sexual.

A partir de un coito con su novio, Jay comienza a ser perseguida insistentemente por una entidad que puede adoptar otras apariencias y no se detendrá hasta que cobre su vida o ella le transmita la maldición a otro.

La productora Neon estará detrás de They Follow y sus filmaciones comenzarán en 2024, aunque por ahora se desconocen detalles de la historia o si otro de los miembros del elenco de la primera película también volverán.

Lo único claro es que la entidad, o otras entidades, comenzarán a acechar con su maldición y estas, según adelante el teaser poster, estarán “en todos lados”.