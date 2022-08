Thor: Love and Thunder podrá verse en septiembre en Disney+

La plataforma de streaming Disney+ ya prepara a su nuevo día de conmemoración anual para entregar un gran número de lanzamientos durante la misma jornada.

Bajo el nombre de “Disney+ Day”, el servicio promete un gran número de estrenos durante el próximo 8 de septiembre, incluyendo la presentación de la más reciente película de Marvel Studios, Thor: Love and Thunder.

A ello se sumará un documental sobre la realización de la película dirigida por Taika Waititi, llamado “Marvel Studios’ Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder”, el documental “Obi-Wan Kenobi: A Jedi Return”, la serie animada Cars on the Road y un nuevo corto de Los Simpson llamado “Welcome to the Club”.

También habrán versiones Sing-A-Long de las películas de Frozen y la nueva película live-action basada en Pinocho que fue dirigida por Robert Zemeckis (Volver al Futuro, Forrest Gump).

La lista de lanzamientosw del próximo 8 de septiembre es la siguiente: