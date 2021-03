Timothy Olyphant podría ser parte de la nueva serie del equipo creativo de Justified

Timothy Olyphant podría repetir su papel como Raylan Givens en la nueva serie del equipo creativo de Justified. Si bien todavía no hay nada asegurado, desde Variety reportan que Graham Yost, el creador de Justified, está trabajando en un nuevo proyecto junto a Michael Dinner y Dave Andron, guionistas y productores ejecutivos de esa serie de 2010.

Esta nueva producción sería comandada por Dinner y Andron como showrunners y estaría basada en la novela de City Primeval: High Noon in Detroit de Elmore Leonard.

Por ahora este proyecto recién estaría en las primeras etapas de su desarrollo, por lo que aún no se conocen muchos detalles sobre su propuesta y lo más llamativo es que podría contemplar el mencionado regreso de Olyphant como Givens. No obstante, eso no está asegurado aún y por ahora también se desconoce cuál sería la importancia del eventual rol del actor en la trama.

Justified se emitió entre 2010 y 2015 a través de FX, la misma cadena que está amparando este nuevo proyecto de Yost, Dinner y Andron.