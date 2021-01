Tom Holland rompió su computador cuando se enteró que sería Spider-Man en el MCU

Tom Holland ha contando un montón de veces la historia sobre cómo se enteró que sería Spider-Man. En diversas entrevistas a lo largo de los últimos años el actor ha expresado que nadie de Sony o Marvel Studios lo llamó para contarle la noticia y que su primera confirmación de que sería el nuevo Spidey del cine llegó a través de internet.

Sin embargo, en una reciente aparición en el segmento Actors On Actors de Variety, Holland expandió esa anécdota y en una conversación con Daniel Kaluuya contó que incluso rompió su computador cuando se enteró de la noticia.

Holland comenzó explicando que pasó por un largo proceso de audiciones para interpretar a Spider-Man en las películas de Marvel Studios.

“El proceso de audición fue horrible. Fueron siete meses de audición. Debo haber hecho seis audiciones, y no te dicen nada”, contó el actor.

“Estábamos yo y otros seis niños, y (Robert) Downey (Jr.) estaba allí, así que todos hicimos una prueba con Downey, lo cual fue una locura”, agregó. “Es la mejor audición que he hecho, él y yo nos estábamos improvisando. Mis agentes me dijeron que a Marvel le gusta que aprendas las palabras exactamente, no puedes improvisar. Y luego, en la primera toma, Downey cambió completamente la escena. Empezamos a hacer riffs entre nosotros, y quiero decir, a riesgo de sonar como un poco idiota, llamé a mi madre después y le dije: ‘Creo que lo conseguí'”.

Pero la confianza de Holland no recibió una respuesta inmediata y, después de realizar otra prueba con Chris Evans, el actor no recibió ningún tipo noticia por un tiempo y eventualmente creyó que no había obtenido el papel.

“En ese momento, había sido una experiencia lo suficientemente asombrosa que si no hubiera obtenido el papel, habría sentido que al menos había logrado algo para llegar a ese punto”, señaló Holland. “Salí a jugar golf con mi papá. Perdí y estaba molesto, y recuerdo que tomé mi teléfono y revisé Instagram, y Marvel había publicado una foto de Spider-Man, de la caricatura. Y en este punto, había asumido que no lo había conseguido, porque nadie me había llamado”.

“Cogí mi computadora y mi perro estaba sentado a mi lado. Escribí ‘Marvel’. Todavía tengo el artículo guardado en mi computadora. Decía: ‘Nos gustaría presentar a nuestro nuevo Spider-Man, Tom Holland’. Rompí mi computadora, porque la volteé en el aire”, contó el actor. “Se cayó de mi cama; mi perro se volvió loco. Corrí escaleras abajo. Le estaba diciendo a mi familia: ‘¡Obtuve el papel! ¡Obtuve el papel!’ Y obviamente, eso fue justo en el momento en que Sony había sido hackeado, así que mi hermano, Harry, que es bastante conocedor de la tecnología, dijo: ‘No. No hay forma de que eso sea real. Te habrían llamado. Los han hackeado’. Y luego el estudio me llamó y me dio la noticia. Fue muy extraño cómo sucedió”.

Obviamente tras obtener el papel de Spider-Man un computador roto no parece un problema, pero Holland probablemente tiene una de las anécdotas más curiosas respecto a cómo se sumó a las películas de Marvel.