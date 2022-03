Turning Red sería la película con el mejor estreno en Disney+

Turnig Red, la nueva película de Pixar sobre la pubertad está siendo todo un éxito y, de acuerdo a cifras del propio Disney, recientemente rompió el récord mundial de audiencia de Disney+.

Turnig Red fue dirigida y escrita por Domnee Shi, quien previamente había creado el cortometraje animado Bao en 2018. Inspirada por la propia adolescencia de la directora, Turning Red cuenta la historia de Meilin “Mei” Lee, una niña chino-canadiense de 13 años que vive en Toronto y que cae bajo una maldición familiar que la transforma en un gigante panda rojo cada vez que experimenta emociones fuertes.

De acuerdo a Disney, durante sus primeros tres días en la plataforma Turning Red fue vista por tantos usuarios que se consolidó como la película con un mejor estreno en Disney Plus. La compañía no entregó números para respaldar esa afirmación y como siempre no hay mucho con que comparar ya que el streaming es reservado con sus números, sin embargo, podemos deducir que Turning Red consiguió un mejor desempeño que Luca, Soul y otras películas que debutaron directamente en esa plataforma.

La película está protagonizada Rosalie Chiang como la voz de Meilin, con Sandra Oh, Ava Morse, Hyein Park, Maitreyi Ramakrishnan, Orion Lee, Wai Ching Ho, Tristan Allerick Chen y James Hong en otros papeles.

Turning Red se encuentra disponible en Disney+.