Un audio de One Piece está inspirando confesiones sobre parejas, gatos y algunos lamentos de la vida en TikTok

Una nueva tendencia inspirada en un anime se instaló en TikTok, pero esta vez no tiene nada que ver con el contenido de aquellas populares producciones japonesas.

Resulta que de un tiempo a esta parte un sonido inspirado en One Piece ha comenzado a tomar fuerza en TikTok. El sonido no corresponde ni a un tema ni un diálogo del anime en particular, sino que mezcla dos piezas de audio de los eyecatchers de la serie fusionando a un alegre sonido que acompaña a personajes como Monkey D. Luffy con un sonido mucho menos entusiasta que aparece con Zoro.

Es decir, es una mezcla de esto:

Con esto:

Como pueden imaginar la combinación de ambos sonidos tiene todo para triunfar en una plataforma como TikTok y particularmente ha servido como inspiración para videos enfocados en los aspectos positivos y “negativos” (obviamente en un tono de broma) de una relación de pareja.

Pero como esto es TikTok obviamente también aparecieron videos sobre gatos.

Y tampoco podían quedar afuera otras reflexiones sobre la vida.

Así, no importa en qué parte de TikTok estén porque aunque su página de inicio esté llena de videos de animales, recetas, recomendaciones de libros o influencers, probablemente tarde o temprano podrán escuchar esta melodía basada en One Piece en la plataforma.