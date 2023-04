Un escritor demandó a Amazon y los herederos de Tolkien por un supuesto plagio a su fanfiction de El Señor de los Anillos

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder es una serie derivada de la obra de J.R.R. Tolkien por lo que naturalmente el programa contiene elementos e hilos argumentales que se pueden desprender desde los libros del autor. Eso ha estado claro desde un principio, pero ahora es un tema en una disputa legal que involucra a Amazon, The Tolkien Estate y un escritor de fanfiction.

Según reporta PC Gamer, un sujeto identificado como Demetrious Polychron entabló una demanda por infracción de propiedad intelectual contra Amazon y the Tolkien Estate acusando que la serie El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder robó elementos de The Fellowship of the King, su libro inspirado en El Señor de los Anillos que fue publicado en septiembre del año pasado.

Polychron específicamente alega que el programa “copió en gran parte de” su libro y busca recibir una compensación de $250 millones de dólares.

“Estos personajes e historias completamente originales, distintos y separados, componen hasta la mitad de la serie de 8 episodios, tal como fue lanzada y publicada por los defendidos. En muchos casos, los Demandados copiaron el lenguaje exacto de su libro”, dice la demanda (vía Radar Online)

Pero ¿qué es lo que Polychron dice que plagiaron? PC Gamer explica que, por ejemplo, supuestamente Los Anillos de Poder plagió la obra de Polychron al incluir a un personaje llamado Elanor. No obstante, en la serie Elanor es una harfoot y en el libro de Polychron es la hija de Samwise. Pero por sobre todo es nombre tiene precedentes en la obra de Tolkien.

En ese sentido, parece que las evidencias de Polychron son simplemente coincidencias o elementos circunstanciales que tendrían su mayor sustento en los intentos frustrados del autor por compartir su libro con los herederos de Tolkien antes del lanzamiento de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.

Hasta el momento Amazon no se ha pronunciado sobre esta demanda, pero el libro de Polychron ya no figura en la web de e-commerce.