Un nuevo tráiler confirma que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc se estrenará el 9 de abril

Ya pueden comenzar a contar los días para el regreso de Demon Slayer y es que durante este miércoles se confirmó que el siguiente ciclo del anime se estrenará el próximo domingo 9 de abril en Japón.

Esta entrega que será conocida formalmente como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc adaptará el Acro de la aldea del herrero del manga de Koyoharu Gotōge por lo que será la continuación de la historia que podrán ver con Demon Slayer: To The Swordsmith Village en cines desde la próxima semana.

Por otra parte, aunque el tráiler que acompañó este anuncio no incluye muchos diálogos y solo anticipa la historia con momentos de acción, su metraje también incluye un acercamiento al nuevo opening del anime llamado “Kizuna no Kiseki” y que será interpretado por Man with a mission con milet.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc se estrenará este 9 de abril en Japón con un episodio que durará 1 hora.