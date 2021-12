Un personaje vinculado a la Legión de Super-Héroes será parte de la octava temporada de The Flash

[Esta nota contiene spoilers sobre la octava temporada de The Flash]

Mientras todavía resta un episodio del mini-crossover “Armageddon”, The Flash sigue preparando lo que será el resto de su octava temporada.

Así, después de que se revelara que tanto Eddie Thawne como Ronnie Raymond regresarán en los siguientes capítulos de la serie, ahora se reveló que un personaje vinculado a la Legión de Super-Héroes también será parte del actual ciclo de la serie del velocista escarlata.

De acuerdo a The Wrap, la actriz Mika Abdalla se sumará al elenco de The Flash como Tinya Wazzo.

Para los efectos de la serie Tinya es descrita como una joven metahumana que se convertirá en el foco de una investigación de Iris West.

“Después de años de esconderse con éxito a plena vista, la vida de la reticente meta adolescente Tinya Wazzo da un vuelco cuando se convierte en el tema de la última investigación de Iris West-Allen para CC Citizen Media. Pronto, Tinya se ve empujada a un mundo peligroso que nunca supo que existía, uno que cambiará su vida para siempre”, dice la descripción del perosnaje.

Pero como a lo largo de sus ocho temporadas The Flash ha contado la aparición de varios metahumanos que han pasado sin pena ni gloria por su historia, quizás lo más llamativo de esta adición es que en los cómics de DC Tinya Wazzo es una superheroína conocida como Phantom Girl o Apparition y es nada más ni nada menos que una integrante de la Legión de Super-Héroes.

En ese sentido, aunque por ahora se desconoce si Tinya operará o no como heroína en la serie, no deja de ser llamativo que The Flash aborde a aquel grupo de DC Comics que hasta ahora había marcado su principal presencia en el Arrowverso mediante la serie de Supergirl.