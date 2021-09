Un reporte dice que Venom: Let There Be Carnage buscaría conectar a las películas de Sony con el MCU

Desde que surgieron los primeros indicios de que la trama de Spider-Man: No Way Home abordará el tema del Multiverso, varios fanáticos comenzaron a especular con lo que podría implicar eso para las películas de Marvel realizadas por Sony. Después de todo, aunque el Spidey de Tom Holland es parte del MCU y el Venom de Tom Hardy aparentemente está en su propio universo, la propuesta de la secuela de Spider-Man: Far From Home podría abrir la puerta para un encuentro entre esos personajes.

Pero aunque todavía hay un buen grado de misterio respecto a lo que ofrecerá Spider-Man: No Way Home, un nuevo reporte sostiene que una conexión entre el MCU y las películas de Marvel realizadas por Sony podría llegar un poco antes de la próxima cinta de Peter Parker.

Concretamente, en el marco del podcast Hero Nation, el reportero Anthony D’Alessandro del portal Deadline planteó que Venom: Let There Be Carnage pretendería conectar a las cintas de Marvel/Sony con el universo de Marvel Studios.

“Sony siempre ha mantenido aparte de las nuevas cosas de Spider-Man que están haciendo con Disney / MCU, Sony siempre ha mantenido sus cosas de Marvel separadas”, dijo D’Alessandro. “Con este Venom (la próxima Let There Be Carnage), en realidad se conectarán con el universo de Spider-Man que están configurando con Disney / MCU”.

Por supuesto, Marvel y Sony todavía no se pronuncian de manera oficial al respecto. Sin embargo, si siguen las actualizaciones sobre las franquicias de Venom y Spider-Man en redes sociales, probablemente recordarán algunos rumores de las últimas semanas que aunque no están confirmados podrían aportar un mayor sustento a esta posibilidad.

Así, aunque por ahora no hay nada oficial, D’Alessandro señala que esta conexión entre el MCU y las cintas de Sony tendría un objetivo claro para la compañía detrás de la saga de Venom: concretar una cinta con los Seis Siniestros.

“Sé que uno de los objetivos (de Sony) a largo plazo es hacer los Seis Siniestros, y ese es el tipo de proyecto que todos estamos esperando, su versión de los malos del (universo) de Spider-Man”, sentenció D’Alessandro.

Sony lleva varios años tratando de concretar una película de los Seis Siniestros. De hecho, la compañía comenzó a desarrollar un proyecto en esa línea cuando Andrew Garfield era el encargado de dar vida a Spidey. No obstante, aquella iniciativa no prosperó y probablemente una potencial nueva cinta con esos villanos sería distinta a ese fallido proyecto.

En ese sentido, solo queda esperar a que Venom: Let There Be Carnage y Spider-Man: No Way Home lleguen al cine para averiguar definitivamente qué están tramando Sony y Disney para el futuro de esos personajes de Marvel.