Un rumor dice que la Guardia Real del Emperador y otro aliado de Palpatine aparecían en Star Wars: Andor

Disney Plus todavía no fija una fecha de estreno para la primera temporada de Andor, sin embargo, siguen surgiendo rumores respecto a lo que podría incluir la serie que se presentará como un spin-off de Rogue One.

Si bien por ahora solo está claro que Andor obviamente se desarrollará antes de los eventos de Rogue One y por ende contará una historia ambientada en pleno apogeo del Imperio, nuevos reportes sostienen que esta apuesta podría incluir al menos dos figuras vinculadas estrechamente al malvado Palpatine.

Concretamente, de acuerdo al portal Bespin Bulletin, Andor no solo contaría con apariciones de la Guardia Real del Emperador, sino que su premisa también contemplaría la presencia de Mas Amedda.

Los primeros reportes sobre una supuesta aparición de Mas Amedda en Andor surgieron del sitio Star Wars Meg e indican que aunque se desconoce quién interpretaría al personaje y por cuántos episodios figuraría en el programa, aparentemente su presencia en la serie estaría vinculada con la importancia de Coruscant en la trama.

En ese sentido, aunque Bespin Bulletin remarca que no hay que tomar esto como algo más que un rumor, su información plantea que también habrían escuchado reportes sobre una aparición de Mas Amedda en la serie y como se dice que el personaje figuraría en escenas ambientadas en el presente de Andor, la idea de momentos en el Senado Galáctico sustentaría otro rumor respecto a la presencia de la Guardia Real del Emperador en esta nueva serie de Star Wars.

Mientras Mas Amedda apareció por primera vez en Star Wars: Episode I -The Phantom Menace, la Guardia Real del Emperador debutó en Return of the Jedi. Y aunque la presencia de estos elementos no garantiza en ningún sentido una aparición de Palpatine, si estos reportes llegan a comprobarse podríamos ver un poco más del sujeto que operó como aliado del emperador y líder del Gobierno provisional de Coruscant en la época del Imperio.

En estos minutos no hay una fecha de estreno para Andor, pero mientras se espera que su primer ciclo llegue durante el segundo semestre, ya hay rumores respecto a que la supuesta segunda temporada de la serie se rodaría en noviembre.