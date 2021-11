Un rumor dice que Sony estaría desarrollando una película live-action enfocada en el Spider-Man de Miles Morales

Durante el próximo año Miles Morales regresará al cine por cortesía de la esperada secuela de Spider-Man: Into The Spider-Verse, sin embargo, un nuevo rumor sostiene que ese no sería el único proyecto cinematográfico para el héroe que debutó el Universo Ultimate de los cómics de Marvel.

Si bien aún no hay nada oficial, a través de su cuenta en Patreon, el reportero Daniel Richtman aseguró que Sony estaría desarrollando una película live-action enfocada en Miles Morales.

De acuerdo a CBR, el reporte de Richtman no entrega mayores detalles sobre este supuesto proyecto, por lo que por ahora se desconoce si esta rumoreada cinta estaría conectada con las otras películas de Marvel que está desarrollando Sony e incluyen a apuestas como Morbius y una cinta de Kraven. De hecho, tampoco existe claridad respecto a cuál sería la relación entre este proyecto y la saga principal de Spider-Man que Sony desarrolla junto a Marvel Studios y actualmente se enfoca en el Peter Parker de Tom Holland.

En ese sentido, además de recordar que el propio Holland mencionó a Miles Morales en sus ideas para la franquicia de Spidey ante su potencial salida del papel, también es preciso destacar que desde que el equipo creativo comandado por Michael Bendis y Sara Pichelli presentó a Miles Morales, este héroe ha ganado espacio dentro del catálogo de Marvel y, además de ser el protagonista de la cinta animada Spider-Man: Into The Spider-Verse, fue el foco del videojuego spin-off de Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, y también será parte de Marvel’s Spider-Man 2.

Pero aunque en este contexto de podría argumentar que una llegada de Miles Morales a las películas live-action es solo cosa de tiempo, por ahora no hay nada oficial y todo esto permanece en el terreno de los rumores.