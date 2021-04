Una nueva estatua de lujo para The Dark Knight Returns inmortaliza al choque entre Batman y Superman

The Dark Knight Returns de Frank Miller incluye, entre muchas escenas icónicas dentro de la historia del hombre murciélago, posiblemente el enfrentamiento más famoso entre Batman y Superman. Esta escena, replicada y homenajeada numerosas veces, es ahora nuevamente representada en una impresionante estatua coleccionable.

Desde Prime 1 Studio publicaron los primeros detalles de su nuevo diorama The Dark Knight Returns – Batman vs Superman 1/3 Scale Ultimate Diorama Statue que replica una portada variante utilizada en Dark Knight III: The Master Race y que muestra a Batman dándole una paliza a Superman bajo un poste del Callejón del Crimen luego de que Green Arrow disparara la flecha de kryptonita. La escena se muestra en una base de 96 cm x 72 cm y tiene una altura de 110 cm incluyendo el poste de luz, el cual se ilumina con luces LED al igual que los ojos de la armadura de Batman.

La estatua comenzará su preventa a partir del 8 de abril con una entrega estimada para entre julio y octubre de 2022, y los valientes que deseen adquirirla deberán desembolsar $2.499 dólares. Pero además, si tienen bolsillos como los de Bruce Wayne, también está a la venta una edición Deluxe por solo $200 dólares adicionales que además incluye dos cabezas intercambiables para Batman, un brazo izquierdo intercambiable con el cañón sónico en su mano y el casco roto de Batman como decoración en vez del tarro de basura.

Pueden ver algunas fotos de ambas versiones de la estatua a continuación.