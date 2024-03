Uno de los clásicos cortos de Superman realizados por Fleischer Studios fue restaurado y presentado en el MoMA

Sin duda alguna, una de las versiones audiovisuales más influyentes en la historia de Superman son los cortos realizados por Fleischer Studios.

Pero aunque en los últimos años han sido remasterizados y relanzados en Blu-Ray, los resultados de esos rescates no han dejado a todos contentos.

De ahí que Fleischer Cartoons!, los herederos del clásico estudio original que desapareció hace más de 70 años, se han dedicado a restaurar esas obras.

Lo anterior fue presentado la semana en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, en donde se exhibió una versión restaurada de The Mechanical Monsters, uno de los primeros cortos que realizó Fleischer Studios.

El corto en cuestión, que ha inspirado a múltiples películas y trabajos de animación, incluyendo a un par de obras de Hayao Miyazaki, tiene varios aspectos llamativos: fue la primera vez que el hombre de acero usó su visión de rayos X y, al mismo tiempo, la primera vez que Clark Kent utiliza una cabina telefónica para cambiarse al traje de la S en el pecho.

El corto original es una maravilla, y en los noventas se exhibía frecuentemente en televisión abierta en Chile, y pueden ver el trabajo de restauración a continuación.

El proceso de restauración comenzó en 2022 y el trabajo sobre el negativo original incluyó una laboriosa tarea manual para limpiar aspectos como la luminosidad y la limpieza de la imagen.

Pero el plan de restauración no solo involucra a The Mechanical Monsters, ya que desde Fleisher aseguran que ya están trabajando en un segundo proyecto de restauración y esperan localizar, entre coleccionistas y otras fuentes, el resto de cortos. Pero esa tarea de rescate no es fácil, ya que varios de los cortos en 35mm no están disponibles.

“Harvard tuvo el primer corto, pero lo extravió”, lamentaron en un mensaje de Twitter que los felicitó por la labor realizada.

El siguiente es el primer corto:

Y este es The Mechanical Monsters: